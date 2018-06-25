Да сейчас же гораздо хуже, чем в «лихие девяностые» Дмитрий Быков

25.06.2018, 12:46

Дмитрий Быков

Что вы, ребята, о чем речь?

Тут, кстати, к вопросу о «Садовом кольце», о котором тоже просят лекцию, ребята, рано, подождите, дождемся неожиданного финала, как и, собственно, и нашу эпоху можно будет оценивать исходя из неожиданного финала…

Но я чего хочу сказать… В «Садовом кольце» ощущение криминальности среды, ощущение, что с любым человеком в любую секунду может случиться все что угодно, оно гораздо острее, чем в фильмах 90-х. Говорят «ох, лихие девяностые»… Да сейчас же гораздо хуже, чем в «лихие девяностые»! Какой там «Бандитский Петербург»! В «Бандитском Петербурге» была надежда на «воров в законе», носителей справедливости; на честных служак из правоохранительных органов; надежда на самоорганизацию каких-то сил в обществе; наконец, в «Бригаде»… Была Надежда…

А в нынешнем мире где она? Откуда она? Наоборот, ощущение полного хаоса, криминалитета и вседозволенности. Каждый может с каждым сделать все, что угодно. И, тревожная атмосфера этой картины, она гораздо хуже, страшней, чем в девяностые, гнилее, чем в девяностые, когда была Надежда. Понимаете? Я-то помню атмосферу «Бригады», атмосферу первых кооперативов. Я это время в газете работал и писал о массе таких вещей. И о людях пропадающих без вести, да все это было мне знакомо… А вы говорите «лихие девяностые»…Да, что вы, ребята, о чем речь?

Дмитрий Быков, «Эхо Москвы»