Новым президентом ПАСЕ стала депутат от Швейцарии 25.06.2018, 12:50

Лилиан Мори Паскье

Лилиан Мори Паскье была единственным кандидатом на должность.

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стала депутат от Швейцарии Лилиан Мори Паскье. Трансляция заседания ПАСЕ ведется на сайте Совета Европы, сообщает «Гордон». Она была единственным кандидатом. Голосование не проводилось.

Бывшему главе Микеле Николетти пришлось уйти в отставку, так как он проиграл на выборах в Италии.

Лилиан Мори Паскье входит в группу социалистов в ПАСЕ. Состоит в Ассамблее с 2012 года, работала членом ключевых комиссий ПАСЕ: по политическим делам, по процедуре, по мониторингу.

Была докладчиком ПАСЕ по России.