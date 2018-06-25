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Единственный тренер спортшколы в Могилеве, которого пытались «отбить» у армии, будет служить

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  • 25.06.2018, 12:58
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Константин Цветков уже из части провел по телефону консультации для детей.

«Наш тренер Цветков принял присягу и будет служить», — рассказали tut.by могилевчане. Их дети занимались у Цветкова теннисом в Могилевской городской спортивной школе. Это был единственный во всей области тренер, пока молодого человека не призвали на срочную службу. Родители детей и спортшкола пытались доказать, что Цветкова можно было призвать в резерв, писали ходатайства. Но не вышло — теперь в области вообще нет тренера по теннису. Его надеются найти к сентябрю.

Константин Цветков пришел работать тренером по теннису в Могилевскую городскую ДЮСШ 1 сентября 2017 года. Он был единственным таким специалистом в госучреждении на всей территории области, причем до него вакансия пустовала 2 года.

Так как Константина должны были призвать в армию осенью, то 9 октября школа написала ходатайство в городской военкомат о том, чтобы его взяли в резерв, а не на срочную службу.

— Из горвоенкомата ответ пришел 24 октября, — говорит директор ДЮСШ № 1 Юлия Верховцова — и ее слова могут подтвердить в отделе образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома, где хранится копия ответа военкомата в электронном виде. В ответе из горвоенкомата сказано, что ходатайство о призыве Константина в резерв принято, но будет рассмотрено в случае, если его не призовут на срочную службу.

Но тренера на срочную службу все же призвали. История получила резонанс, когда воспитанники Цветкова устроили флешмоб, а родители выложили фото в соцсети.

Фото: Елена Аюбова, vk.com/my.mogilev

Родители говорят, что были очень удивлены таким поведением своих детей, но их инициативу поддержали. Ведь с уходом тренера в армию секция по большому теннису в ДЮСШ № 1 закроется. А она — единственная бесплатная в области. Частные же занятия родителям не по карману.

Возмутило могилевчан и то, что едва не сорвался летний спортивный лагерь, в котором Цветков должен был тренировать детей. Родители говорят, что для юных спортсменов внезапный уход тренера был стрессом. Поэтому взрослые, по их словам, побывали даже на приеме у министра обороны, но остались не удовлетворены его содержанием и результатом.

В официальном комментарии Минобороны утверждает, что никаких ходатайств не было, и сообщает, что Константин Цветков в марте сообщал призывным органам, что нигде не работает: «Призван молодой человек в армию абсолютно на законных основаниях. При этом никаких ходатайств с места работы до призыва в адрес военкомата не поступало», — говорится в комментарии.

— В воскресенье, 10 июня, нашему тренеру дали телефон. Он созвонился со школой, дал рекомендации по организации тренировок и советы по каждому ребенку. После он звонил детям — и детской радости не было предела! — рассказывают родители о Цветкове. — Он пообещал после армии вернуться в СДЮШОР. Родители вместе со школой провели соревнования. Для наших самых маленьких это был первый турнир и, возможно, последний.

В ДЮСШ рассказали, что 26 июня детский лагерь закрывается, и вся школа уходит на традиционные каникулы до 1 сентября. Тренера Цветкова ждут из армии, а пока подали заявку на направление к ним специалиста.

Или отделение по теннису придется закрыть. Снова.


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