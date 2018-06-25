Генпрокуратура: Помощник Лукашенко получил взятку за решение вопроса по сигаретному бизнесу 13 25.06.2018, 13:07

3,748

Сергей Ровнейко

Фото: grodnonews.by

Генпрокуратура Беларуси прокомментировала арест Сергея Ровнейко.

Помощник Лукашенко Сергей Ровнейко получил взятку за благоприятное решение вопроса по организации сигаретного бизнеса. Об этом сообщил заместитель Генпрокурора Алексей Стук, пишет tut.by.

В конце мая стало известно о задержании помощника Лукашенко — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Его взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

Заместитель генпрокурора Алексей Стук озвучил некоторые детали дела.

— По Ровнейко — есть факт получения взятки, возбуждено уголовное дело, ведется расследование… Получил (взятку. — ред.) от руководителя крупного совместного закрытого акционерного общества, за благоприятное решение в его пользу в части организации сигаретного бизнеса.

Напомним, вскоре после задержания своего помощника, о Сергее Ровнейко высказывался Александр Лукашенко:

— Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить.

Диктатор добавил, что Ровнейко «вел себя как настоящий бандит».