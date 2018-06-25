Ученые: Литр пива помогает лучше парацетамола 11 25.06.2018, 13:02

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Тезис подтвердили исследования ученых из Гринвича.

Иногда бывает такая головная боль, что кажется хуже и быть не может. Ты выпиваешь пару таблеток парацетамола, и ничего не происходит. Ты даже откладываешь телефон на 15 минут, но это не помогает, и голова готова вот-вот взорваться. Выпиваешь много воды, но ничего не меняется. Оказалось, мы все до этого времени делали неверно. По словам ученых, если заменить H2O на пару кружек пива, то ситуация может существенно улучшиться, сообщает changeua.com.

Университет Гринвича в Великобритании установил, что литр пива работает гораздо эффективнее, чем любое обезболивающее. Ты спросишь, каким образом? После анализа 18 исследований ученые пришли к выводу, что можно увеличить порог боли за счет увеличения алкоголя в крови до 0.08%. Результаты показывают, что алкоголь равносилен кодеину, который с таким же успехом помогает организму справиться с болью. Точно не ясно, уменьшается ли боль из-за того, что мы чувствуем себя более расслаблено, или из-за того, что алкоголь оказывает влияние на рецепторы головного мозга.

Эксперты в то же время утверждают, что это не значит, что нужно пить пиво регулярно, потому что это может вызвать массу проблем в долгосрочной перспективе. Но если вдруг тебя настигла головная боль — не отказывай себе в нескольких кружках после работы.