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Олег Басилашвили: CCCР развалился, потому что никто не хотел так жить

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  • 25.06.2018, 13:57
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Олег Басилашвили
Фото: РИА «Новости»

Знаменитый российский актер поддержал Вахтанга Кикабидзе.

Российский актер Олег Басилашвили, который поддержал Вахтанга Кикабидзе в мнении о гербе СССР, назвал Коммунистическую Партию Советского Союза виновником в распаде страны.

Такое мнение он озвучил в комментарии kp.ru, которые решили уточнить, действительно ли артист поддержал "накрывшего стол после развала СССР Кикабидзе".

"Я бы тоже с удовольствием накрыл стол и выпил бы, но мне нельзя – у меня диета. Но выпил бы я не по поводу распада Советского Союза. Это исторический процесс, которому нельзя ни радоваться, ни плакать из-за него. Это судьба страны. Можно долго об этом философствовать, но это произошло.

Радуйся, грусти, бей в барабаны, плачь, но ничего с этим не поделаешь. Все республики, входившие в СССР, заявили о своей самостоятельности. Никто их не разгонял, не распускал, просто каждая заявила о своем выходе из СССР", - сказал он.

Отмечается, что в 1991-м сам Басилашвили был участником съезда народных депутатов Российской Федерации.

"Я не помню, как я отреагировал в 1991-м, когда узнал о распаде Союза, пожалуй, с удивлением. Накрывать столы по этому поводу, я бы не стал. Чему тут радоваться. Я, например, из Грузии. Половина моих родных живет там, вторая в Москве и Петербурге. Что ж мне на части разорваться?

Радости я не испытывал. Но событие, есть событие. И грустить из-за этого тоже не имело смысла, - уверен Олег Басилашвили, - Народ советских республик захотел жить отдельно от той власти, которая находилась в центре, в Москве, от той власти, которая ввергла Советский Союз в страшный экономический, политический кризис, в результате чего Союз и распался.

Если бы не политика КПСС, направленная на гонку вооружений и прочие радости, наверное, Союз бы сохранился. Но при наличие абсолютно пустых магазинов, лежащей без движения экономики, убитого сельского хозяйства, миллионов погибших в лагерях рабов, этот Союз развалился, потому что никто не хотел так жить. Так мне кажется, может быть, я ошибаюсь", - сказал он.

По мнению Олега Басилашвили события 1991 года стали закономерным итогом правления Коммунистической партии, "которое все одобряли".

"Лозунг был: "Народ и партия едины". Он висел на каждом углу. Значит при их попустительстве и распалась эта страна", - считает артист.


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