10 привычек, которые сделают путешествие максимально комфортным 2 25.06.2018, 14:02

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Несколько простых рекомендаций.

Чтобы получить удовольствие от поездки, старайтесь следовать этим простым рекомендациям, советует healthinfo.ua:

1. Подготовьте список необходимых вещей

В голове не будет хаоса — вы ничего не забудете. Поделите список на несколько пунктов. Начните с предметов, которые понадобятся каждый день (туалетные принадлежности, зарядное устройство). Подумайте о вечерних нарядах или о том, в чём вы пойдёте на пробежку. Перечислите предметы базового гардероба. Как правило, достаточно взять несколько футболок и шорт. Возьмите список в поездку — на обратном пути вы сверитесь с ним и таким образом проверите. не осталось ли чего нужного в вашем номере.

2. Послушайте рекомендации друзей, которые уже были в этом городе

Наверняка они расскажут о хороших заведениях, музеях, отелях, аренде транспорта. Вы сэкономите время и деньги, если воспользуетесь советами, которые основаны на опыте близких людей.

3. Соберитесь заранее

Начинайте сборы хотя бы за сутки. Собирайте чемодан постепенно и без спешки. Не рассчитывайте на последние часы до выхода: скорее всего, возникнет стрессовая ситуация — и вы забудете что-то взять.

4. Сделайте копии документов

Используйте копии, где это возможно, а оригиналы документов держите в надёжном месте, например в сейфе в номере отеля. Чем реже вы будете ими пользоваться, тем меньше вероятность, что вы их где-то оставите. Пришлите себе скан документов на электронную почту — их всегда полезно иметь под рукой.

5. Зарядите все устройства

Всегда берите с собой адаптеры и зарядные устройства. Когда пьёте кофе или обедаете, находите в заведении розетки и заряжайте телефон. Гаджет с полной батареей пригодится всегда: вы сделаете больше фото, найдёте нужное место на карте или просто послушаете музыку в дороге.

6. Загрузите офлайн-карты

Например, Google предлагает загрузить карту местности, где вы находитесь. Для её работы не понадобится Wi-Fi или 3G. Это здорово поможет ориентироваться в незнакомом городе.

7. Фотографируйте важные детали

Пусть в вашем телефоне хранится всё: адрес отеля, маршрут, номера билетов, место парковки, номер рейса. Не стоит полагаться исключительно на свою память. Чтобы информация была всегда доступной, держите телефон заряженным.

8. Убедитесь, что срок действия паспорта не заканчивается

Многие страны не позволяют находиться на их территории, если до момента истечения паспорта остается от трёх (Франция, Швейцария, Германия) до шести месяцев (Китай, Вьетнам, ОАЭ). Следите за документами и вовремя их обновляйте.

9. Учитесь путешествовать налегке

Старайтесь брать с собой только необходимое. Для этого начинайте сборы заранее: составляйте список всего необходимого и продумывайте гардероб (смотрите пункт № 1). Не берите одежду, если не уверены, что наденете её. Ориентируйтесь на вес багажа, который сможете нести без посторонней помощи и за который не придётся платить дополнительно.

10. Не забывайте про аптечку

В вашем чемодане всегда должны лежать болеутоляющие и жаропонижающие препараты, перекись водорода, средства от боли в горле, повязки, дезинфицирующие средств. Проболеть всю поездку — не лучшее развлечение.