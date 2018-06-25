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Александр Глеб: Исландцы прогрессируют, а мы на месте топчемся

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  • 25.06.2018, 14:10
Александр Глеб

Белорусский полузащитник дал оценку состоянию футбола в стране.

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился мнением о совместном проекте АБФФ и УЕФА по клубному развитию, пишет «Прессбол».

– Действительно ли этот проект может поднять уровень национальной сборной?

– Думаю, все-таки да. В моем детстве дети постоянно играли в футбол на улице, везде. Тренеры просто ходили по дворам, смотрели ребят и набирали в команду. Так появлялись футболисты, которые затем прославляли нашу страну. Это надо развивать и поддерживать.

– Через сколько лет он может дать результат?

– Это будет не сразу. Передо мной пример тех же исландцев или люксембуржцев. Раньше мы к ним приезжали – кто-то в пиццерии работал, кто-то паспорта проверял в аэропорту. А сейчас они играют в футбол на довольно неплохом уровне. Они прогрессируют. Мы же как-то все на месте топчемся.

Поэтому, конечно, должно принести результат. Однако не сразу. Все мы хотим, чтобы это случилось сиюминутно. Но так не бывает, – сказал Глеб.


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