Синоптики: На неделе будет тепло 25.06.2018, 14:29

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К длинным выходным похолодает.

В середине недели с ростом атмосферного давления погода улучшится и потеплеет. Дожди ожидаются в основном в начале и в конце недели. Об этом tut.by сообщает Белгидромет Минприроды.

26 июня, во вторник, погодные условия будет определять неустойчивая воздушная масса балтийского происхождения. Ночью местами, преимущественно по западу страны, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +5...11°С, максимальная температура во второй половине дня повысится до +19...25°С.

В среду, 27 июня, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного давления, будет преимущественно без осадков, лишь местами по Брестской и Гродненской областям не обойдется без кратковременных дождей, днем возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +9...15°С, максимальная температура днем составит от +22°С по северо-западу до +29°С по юго-востоку страны.

В четверг, 28 июня, в области повышенного давления будет преимущественно без осадков, лишь по югу страны в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +12...19°С, днем воздух прогреется до +24...30°С.

29 июня, в пятницу, ожидается неустойчивая и очень теплая погода, ночью по юго-западу, днем в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха минимальная ночью составит +14...20°С, максимальная температура днем +21...28°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +29...31°С.

В конце недели территория Беларуси окажется под влиянием атмосферного фронта, за которым начнет поступать более холодный воздух с Балтийского моря. Ожидаются дожди и понижение температурного режима.