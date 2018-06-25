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Павел Северинец: У Лукашенко есть запасной вариант по бегству в Москву

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  • 25.06.2018, 15:28
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Павел Северинец
Фото: belaruspartisan.org

Белорусы должны быть готовы к защите суверенитета, если диктатор захочет сдать страну РФ.

Об этом в интервью Charter97.org заявил один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, комментируя заявление Лукашенко о том, что «надо будет идти в состав какого-то государства»:

- В словарном запасе настоящего руководителя государства таких слов вообще быть не может. Такие слова могут быть только у временщиков, у узурпаторов, у самодержцев, которые волей случая оказались в роли правителя страны.

Эти слова я оцениваю как оговорку по Фрейду. По-видимому, у Лукашенко есть запасной вариант сдать Беларусь и сбежать в Россию. Полагаю, именно это он и имел в виду. Но есть Бог и есть белорусский народ – и такой сценарий, думаю, не пройдет.

- Лукашенко в своем монологе не назвал страну. Это точно Россия?

- Россия. Лукашенко ментально советский, москвоцентричный человек. Даже его «заигрывания» с Западом – не более, чем метод шантажа Кремля.

- Насколько серьезно это заявление? Может ли за ним стоять что-то более весомое, чем просто оговорка по Фрейду?

- Возможно, это определенный сигнал о том, что уже происходит что-то закулисное. Но в любом случае, это и сигнал для нас: если Лукашенко и его команда начнут сдавать Беларусь, народу надо вставать на защиту суверенитета.


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