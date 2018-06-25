Директор «Динамо» рассказал, что случилось со стульями на стадионе 7 25.06.2018, 14:55

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Как всегда получается, что кто-то где-то не доделал.

На днях фотограф Артем Прядко выложил фото трибуны нового стадиона «Динамо». Некоторые сидения оказались сломаны.

Директор стадиона «Динамо» Василий Алексеенко рассказывает, что кресла на стадионе крепятся по пять штук на одну металлическую полосу. Она, в свою очередь, крепится к другому металлическому элементу, присоединенному к бетону, передает его слова tut.by.

— И там, где внизу полоса крепилась металл к металлу, лопнул сварочный шов. Он был сделан некачественно, и конструкция съехала. Таких мест было около двух-трех, и мы быстро пересадили людей на резервные места. Сами кресла очень прочные, и они не поломались.

По словам Алексеенко, кресла изготавливало и поставляло предприятие гомельского общества инвалидов. И специалисты из Гомеля за выходные устранили недостатки и проверили остальные крепления.

— Как всегда получается, что кто-то где-то недоделал. Неприятно, конечно, но проблема была решена сразу. Сейчас можно быть уверенным, что в перспективе таких моментов не случится, если не будет форс-мажора.