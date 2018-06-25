Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры 20 25.06.2018, 15:17

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Дарья Домрачева

Фото: Laurent Salino/Agence Zoom/Getty Images

Спортсменка заявила об этом на пресс-конференции в НОК.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева объявила сегодня на пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете о завершении карьеры, сообщает tut.by.

Дарья Домрачева является самой титулованной биатлонисткой в истории зимних Олимпиад. В 2010-м белоруска завоевала первую олимпийскую награду — бронзу в индивидуальной гонке Ванкувера. Четыре года спустя в Сочи она выиграла три личных золота — в преследовании, индивидуалке и масс-старте. На Играх в Пхенчхане биатлонистка дополнила коллекцию серебром масс-старта и золотом женской эстафеты.

На счету Домрачевой 34 победы на этапах Кубка мира. Столько же — только у немки Магдалены Нойнер, а больше лишь у прославленной шведки Магдалены Форсберг (42).

Дарья Домрачева дважды становилась чемпионкой мира по биатлону — в 2012 и 2013-м годах. В сезоне 2014/2015 белоруска выиграла главный трофей биатлонного года — Большой хрустальный глобус. В копилке Домрачевой — пять малых хрустальных глобусов: по одному в преследовании и спринте и три — в масс-стартах.

Дарья Домрачева

Фото: biathlonworld.com

Дарья Домрачева является первой женщиной, удостоенной высшей награды Республики Беларусь — «Герой Беларуси».

В июле 2016 года Дарья Домрачева вышла замуж за легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, а в октябре того же года у пары родилась дочь Ксения.

44-летний Бьорндален, на счету которого 95 кубковых побед и восемь золотых медалей Олимпиад, в апреле 2018-го завершил карьеру по рекомендации врачей.