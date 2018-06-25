Как попасть в летний университет в Германии 25.06.2018, 15:45

Вариант для тех, кто хочет выучить немецкий за три недели, приобрести ноу-хау и побыть в роли студента в Германии.

Летний университет (Sommeruniversität) или летняя академия (Sommerakademie) в Германии - хорошая возможность подтянуть немецкий и английский, получить новые знания по специальности, познакомиться со страной и ее образовательной системой, пишет «Немецкая волна».

В летние каникулы такие курсы предлагают многие вузы. Их перечень можно найти на сайте Германской службы академических обменов DAAD. На сегодняшний день в базе данных DAAD более трех сотен летних школ, многие из которых рассчитаны на иностранцев.

Что предлагают летние университеты

В первую очередь это курсы немецкого языка - обиходного или специализированного, например, для работы в сфере бизнеса, туризма, медицины или технологий, или для обучения, а также страноведческие семинары, на темы вроде "Германия и ее соседи", "Лето в Берлине". Есть и предложения для тех, кто хочет повысить свой профессиональный уровень и освоить ноу-хау: например, курсы программирования на языке Java, семинары по 3D-принтингу, обработке больших данных, мехатронике или бизнес-менеджменту в Европе. Как составить бизнес-план или основать стартап - и этому можно научиться в одной из летних школ.

Есть и курсы по подготовке к сдаче языкового экзамена, и ознакомительные курсы для тех, кто планирует получить высшее образование в Германии. В летней школе можно "примериться" к немецкой образовательной системе, попробовать свои силы в работе на семинарах и уже окончательно решить, хотите ли вы поступать в немецкий вуз.

Учеба вместе с развлечениями

Летние университеты открывают свои двери с мая по сентябрь. Курсы проводятся в несколько заходов. Длятся они, как правило, от трех до шести недель. Занятия проходят ежедневно - всего 20-30 часов в неделю. Профессионально ориентированные курсы зачастую проводят на английском языке, знания которого должны быть как минимум на уровне B1. На некоторых семинарах есть возможность получить зачетные баллы. Но студентам рекомендуется заранее выяснить в своем вузе, будут ли они зачтены. Для этого в пояснениях к курсам нередко содержатся основные пункты учебной программы.

Чтобы успешно завершить летнюю академию, придется поработать. Как и обычные немецкие студенты, слушатели летних курсов должны писать рефераты, контрольные работы и сдавать экзамены. Но, несмотря на учебную направленность летних семинаров, организаторы заботятся и об отдыхе участников. Им предлагают разнообразную культурную программу: посещение музеев, театров, выставок, экскурсии по городам и другие мероприятия.

Как найти подходящие курсы в Германии

На сайте DAAD в системе поиска можно искать летние курсы в интересующих вас городах, а также по желаемой специализации. Поисковая система выдает список подходящих летних школ и предлагаемых ими программ по указанным предметам. Перечисленные программы сопровождаются кратким описанием и информацией о стоимости. Для подробного ознакомления с условиями программы и требованиями к претендентам следует зайти непосредственно на сайт летнего университета. Также здесь можно найти контактные данные куратора программы. Поскольку число участников по каждой программе ограничено, поэтому куратору следует написать как можно раньше.

Заявка на участие и стоимость летних курсов

Все летние курсы платные. Двухнедельный семинар по робототехнике в Высшей технической школе Ахена обойдется в 750 евро. Курс по компьютерному инжинирингу в Берлинском техническом университете стоит около 1800 евро. За три недели изучения немецкого языка в сфере туризма или медицины при Фрайбургском университете придется отдать 650 евро, а интенсивный курс немецкого языка при Берлинском университете Гумбольдта стоит около 700 евро. Как правило, транспорт, страховку, жилье и питание участник курсов оплачивает самостоятельно.

Поехать на курсы можно и по стипендиальной программе DAAD. Однако такая возможность, предоставляется только слушателям курсов немецкого языка, причем, как подчеркивают в DAAD, студентам, которые продолжают совершенствовать свои знания (заявки принимаются только при наличии языкового сертификата не ниже уровня В1). В 2017 году по программе "Летние языковые курсы немецкого языка" на адрес DAAD в Москве поступило 546 заявок. Чуть меньше половины кандидатов получили стипендию. Ее размер составляет 950 евро. К тому же, как сообщили в DAAD, предусмотрена доплата за транспортные расходы в размере 425 евро для европейской части России и 750 евро для азиатской. Количество стипендий определяет центральный офис Германской службы академических обменов в Бонне, а отбор проводится в Москве.

Для подачи заявки потребуется по меньшей мере два года обучения в вузе, резюме, мотивационное письмо на немецком языке, выписка из зачетной книжки, рекомендация преподавателя и языковой сертификат по немецкому языку. В мотивационном письме следует рассказать о том, чего вы ожидаете от летних курсов, на какой специальности учитесь в университете, и почему заинтересовала именно данная программа. В московском представительстве службы DAAD заявки на следующий год принимают осенью текущего года.