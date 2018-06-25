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«За две недели до зарплаты еле сводим концы с концами»

  • 25.06.2018, 16:15

Как живет семья водителя в гродненской воинской части.

Гродненец Артём — военнослужащий. Недавно женился и уже успел стать папой. С женой Ольгой и маленькой дочкой Ариной живёт в общежитии, пишет «Вечерний Гродно».

Артём — рядовой, служит по контракту, водитель в гродненской воинской части. В месяц получает около 700 рублей (350 долларов). Его супруга Ольга — в декретном отпуске с четырёхмесячной Ариной. Ежемесячное пособие на ребёнка — чуть больше 310 (155 долларов) рублей.

— Этих денег нам хватает на полмесяца: оплатили рассрочку и общежитие с коммуналкой, купили продукты, дочке памперсы и питание — и денег нет. Две недели до зарплаты еле сводим концы с концами. Хорошо родители помогают: то продуктами, то деньгами, — говорит Артём. — Много денег уходит в командировках: с собой беру только сало, оно в такую жару в машине не портится. В день положено семь рублей командировочных, а это раз в магазин сходить. Плюс сам платишь за жильё, правда деньги возвращают, но не сразу.

Общий доход семьи — 1010 рублей.

Треть уходит на еду

Почти треть дохода семьи уходит на продукты — около 300 рублей.

— Как только получаю зарплату, идём в магазин. Покупаем курицу, печёнку, «варёнку», иногда можем позволить себе немного копчёной колбасы, молоко, хлеб. Свинину и овощи обычно передают родители, — говорит Артём.

Поход в магазин сразу после зарплаты обходится в среднем минимум 50–100 рублей.

Итого 300 рублей.

Отложенные деньги пришлось потратить на ремонт машины

Вторая, не менее весомая статья расходов — машина, а именно топливо и запчасти. По подсчётам Артёма, в месяц на заправку уходит около 200 рублей, на запчасти — 50–100 рублей. Ремонтирует автомобиль сам.

— В этом месяце машина снова сломалась, а без неё никак: много приходится ездить по работе, ребёнка вожу в поликлинику. Поэтому пришлось потратить 100 рублей, которые откладывал на крестины дочери, — сетует Артём. — Ещё 50 рублей отложила Оля, будем теперь думать, где взять деньги.

Итого 250–300 рублей.

Деньги берут в долг, но только у самих себя

Брать деньги в кредит или одалживать у друзей, говорит Артём, не привыкли, но иногда приходится.

Супруги недавно купили стиральную машину и диван. Теперь каждый месяц платят рассрочку — в сумме 170 рублей. Один кредит почти погашен, второй — до конца года.

— Мы «одолжаемся» сами у себя, — смеётся Артём. — Единовременное пособие, которое получила Оля при рождении дочки, отложили на строительство дачи. Но если деньги кончились и очень нужны, достаём заначку, а с зарплаты возвращаем то, что взяли.

Итого 170 рублей.

Жильё без особых удобств, зато дешевле, чем у частника

Молодая семья живёт в одной комнате общежития. Кухня, туалет и душ — общие. Артём признаётся, что условия для семьи с ребёнком не самые комфортные, но снимать жильё у частника намного дороже.

За общежитие и коммунальные услуги в месяц платят около 70 рублей. Правда, в июле, говорит молодой отец, сумма может увеличиться примерно на 30 рублей, так как вводится арендная плата.

Ещё 10 рублей идёт на телевидение. Интернета и стационарного телефона в комнате нет.

К расходам Артём добавляет оплату мобильных телефонов: на три номера ежемесячно уходит около 60 рублей.

Итого 140 рублей.

Одежда для малышки досталась от старших сестёр

Маленькой дочке Арине всего четыре месяца. В конце июня готовятся к важному событию — крестинам малышки, ждут приезда родителей (и Артём, и Оля родом не из Гродно) и гостей.

— Нам повезло: вся одежда Арине досталась от старших братьев и сестёр, сами ничего не покупаем. Только питание и памперсы, — говорит Оля.

Итого 120 рублей.


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