Матвей Ганапольский: Сенцов дал бой параду лжи 25.06.2018, 16:23

МАТВЕЙ ГАНАПОЛЬСКИЙ

А оружие у него только одно – его собственная жизнь.

Об этом известный журналист Матвей Ганапольский рассказал в эфире «Эхо Москвы»:

Хочу сказать о Сенцове. Сказать хотя бы потому, что помочь ничем не могу. История с ним это наиболее показательный пример отвратительной российской действительности, замешанной на густопсовой лжи. Вот просил бы мир о его освобождении, если бы он был преступник? Думаю, нет. А мир просит. Но в ответ начинается ложь, что он российский гражданин – хотя он никогда им не был и быть не хочет. Вторая ложь – что власть не вмешивается в решение суда – ну, тут только уместно спросить: а что это, российский суд, куда власть не вмешивается, есть такой? Дальше всякое вранье от Москальковой — что Сенцов даже поправился на пару килограммов, его голодовку вполне можно назвать лечебной – ну, я даже не знаю, это ложь, или какое-то глумление за гранью.

Ну, вот про путинскую Россию тут все понятно, а вот про Сенцова скажу так: перед нами человек, который, насколько свидетельствуют факты, решил дать бой этому параду лжи. А оружие у него только одно – его собственная жизнь. Так оценим это по достоинству.