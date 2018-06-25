Выскочивший на футбольное поле во время матча кенгуру стал звездой Сети 1 25.06.2018, 16:35

Животное улеглось возле ворот после того, как перепрыгнуло метровое ограждение.

В Австралии кенгуру выскочил на футбольное поле во время матча. Инцидент произошел в перерыве между первым и вторым таймами. Животное перепрыгнуло метровое заграждение и улеглось возле ворот, пишет korrespondent.net.

Работники стадиона смогли прогнать животное, однако оно вернулось позже, уже во время игры.

Ролик, снятый очевидцами, был опубликован на Twitter-странице CapitalFootball и собрал 830 тысяч просмотров за один день.