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Выскочивший на футбольное поле во время матча кенгуру стал звездой Сети

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  • 25.06.2018, 16:35

Животное улеглось возле ворот после того, как перепрыгнуло метровое ограждение.

В Австралии кенгуру выскочил на футбольное поле во время матча. Инцидент произошел в перерыве между первым и вторым таймами. Животное перепрыгнуло метровое заграждение и улеглось возле ворот, пишет korrespondent.net.

Работники стадиона смогли прогнать животное, однако оно вернулось позже, уже во время игры.

Ролик, снятый очевидцами, был опубликован на Twitter-странице CapitalFootball и собрал 830 тысяч просмотров за один день.


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