Выскочивший на футбольное поле во время матча кенгуру стал звездой Сети

Выскочивший на футбольное поле во время матча кенгуру стал звездой Сети1
- 25.06.2018, 16:35
Животное улеглось возле ворот после того, как перепрыгнуло метровое ограждение.
В Австралии кенгуру выскочил на футбольное поле во время матча. Инцидент произошел в перерыве между первым и вторым таймами. Животное перепрыгнуло метровое заграждение и улеглось возле ворот, пишет korrespondent.net.
Работники стадиона смогли прогнать животное, однако оно вернулось позже, уже во время игры.
Ролик, снятый очевидцами, был опубликован на Twitter-странице CapitalFootball и собрал 830 тысяч просмотров за один день.
A brief summary of why the second half was delayed today at Deakin, between @BLUE_DEVILSFC & @CanberraFC1 .— CapitalFootball (@CapitalFootball) 24 июня 2018 г.
📹📹 @BarTVsports pic.twitter.com/86mypdYf3B