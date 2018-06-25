закрыть
25 июня 2018, понедельник, 17:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

СБУ о деле Бабченко: Российский след уже есть

  • 25.06.2018, 16:43
Аркадий Бабченко

Василий Грицак пообещал в ближайшее время рассказать подробности громкого дела.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил на брифинге 25 июня, что СБУ скоро проинформирует о российском следе в деле российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что касается тех людей, которые обратились за обеспечением безопасности, то некорректно будет называть количество этих людей, но значительная часть из "списка 47" находится под круглосуточной охраной", – заявил глава СБУ. Отвечая на вопрос, как продвигается расследование покушения на Бабченко, Грицак сказал: "Чрезвычайно активно ведется расследование этого дела".

"И я убежден, что в ближайшее время мы сможем сообщить очень много интересных подробностей. Я понимаю, что от нас все ждут подтверждения, так сказать, российского следа. Я обещаю вам: этот след уже есть, и мы вам о нем расскажем", – продолжил Грицак.

Он добавил, что спецслужбам важно качественно задокументировать все обстоятельства этого дела. "Мы не можем в свете прожекторов расследовать дело о заказе убийства журналиста, также вы знаете о "списке 47", – заявил глава СБУ.


популярное за неделю

Мнение

Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские
Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские Павел Казарин
Штирлициада
Штирлициада Аркадий Бабченко
Комиссары в пыльных шлемах
Комиссары в пыльных шлемах Ирина Халип
Ничего себе, должок!
Ничего себе, должок! Владимир Халип