СБУ о деле Бабченко: Российский след уже есть 25.06.2018, 16:43

Аркадий Бабченко

Василий Грицак пообещал в ближайшее время рассказать подробности громкого дела.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил на брифинге 25 июня, что СБУ скоро проинформирует о российском следе в деле российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что касается тех людей, которые обратились за обеспечением безопасности, то некорректно будет называть количество этих людей, но значительная часть из "списка 47" находится под круглосуточной охраной", – заявил глава СБУ. Отвечая на вопрос, как продвигается расследование покушения на Бабченко, Грицак сказал: "Чрезвычайно активно ведется расследование этого дела".

"И я убежден, что в ближайшее время мы сможем сообщить очень много интересных подробностей. Я понимаю, что от нас все ждут подтверждения, так сказать, российского следа. Я обещаю вам: этот след уже есть, и мы вам о нем расскажем", – продолжил Грицак.

Он добавил, что спецслужбам важно качественно задокументировать все обстоятельства этого дела. "Мы не можем в свете прожекторов расследовать дело о заказе убийства журналиста, также вы знаете о "списке 47", – заявил глава СБУ.