Минчане заблокировали машину «Зеленстроя» 25.06.2018, 16:58

Они не позволили спилить деревья.

В Минске продолжается конфликт жителей домов по проспекту Независимости на бульваре Толбухина с руководством компании-застройщика «Ветер», передает «Радыё Свабода».

На месте бывшего детского сада на проспекте Независимости, 93б должен появиться четырехэтажный бизнес-центр с паркингом более чем на 100 автомобилей.

Во дворах окрестных домов Мингорисполком разрешил спилить более 300 деревьев и кустарников. Жители считают решение незаконным, так как этот квартал входит в охранную зону и здесь нельзя строить ничего, что увеличивало бы нагрузку на окружающую среду.

Утром 25 июня к строительной площадки в сопровождении представителей компании «Ветер» приехали коммунальщики «Зеленстроя». Они достали бензопилу и уже готовились пилить каштаны, березы, липы, отмеченные зеленой краской. Однако в этот момент из соседних домов вышли несколько десятков человек. Некоторые жильцы держали в руках заранее подготовленные плакаты против «произвола» инвестора и чиновников, другие обнимали назначены на спиливания деревья.

Заявления застройщиков, что их действия подкреплены разрешением городских властей, на пикетчиков не возымели. Тогда вызвали наряд милиции, но приказ милиционеров освободить территорию также плодов не принес. В результате работники «Зеленстроя» вернулись в машину.

Жители уверяют, что собираются защищать свой двор «до победного конца». Деревья были посажены их отцами и дедами более 50 лет назад, и только их потомкам, считают жители, следует решать, что делать с зелеными насаждениями.

Но официальные лица, к которым обращались минчане, утверждали, что застройщик все делает по закону. В ответ граждане подали иск в суд. Слушание назначено на 12 июля. К компании-строителю три основные претензии:

- В жилой зоне нельзя строить стоянки и парковки для более 50 автомобилей.

- Строительство ведется в охранной зоне.

- Застройщик не предоставил документов, из которых была бы известна удаленность нового здания от жилых домов.