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Süddeutsche Zeitung: Тучные годы для Эрдогана прошли

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  • 25.06.2018, 17:10
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Реджеп Эрдоган
Фото: reuters

Правителю Турции дорого обойдется его победа на выборах.

Отток капитала и людей из страны продолжится. К этому добавляется еще один риск - "президент, вышедший из-под контроля", замечает Кристиане Шлётцер в Sueddeutsche Zeitung, (перевод - inopressa.ru).

"В Турции прошли выборы, явка составила рекордные 90%, - пишет автор. - Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся у власти уже 16 лет, продолжил серию побед, а оппозиции снова довольствовалась возможностью лишь поучаствовать в выборах".

Несмотря на жесткие шаги, предпринятые Эрдоганом, за два года, прошедшие после попытки госпереворота, "консервативное большинство продолжает демонстрировать доверие к этому стороннику твердой руки в политике", говорится в статье.

"Второго Эрдогана не существует" - этот лозунг, по мнению Шлётцер, стал самым действенным в ходе предвыборной кампании правящей Партии справедливости и развития. "Если вы не выберете меня, вы потеряете все, что получили в прошлом", - интерпретирует его автор. "Консервативному среднему классу сегодня живется лучше, чем до Эрдогана: он крепко встал на ноги при нынешнем президенте и составляет его самый преданный электорат", - говорится в статье.

"Другие "проголосовали ногами" еще до выборов, - продолжает журналистка. - Они покинули страну или вывели средства за границу, спасая капитал или жизнь. Это люди, которые не хотят, чтобы их дети росли в стране, где они могут быть задержаны на студенческой демонстрации, а затем исчезнуть в тюремных застенках.

Это и предприниматели, которые не хотят жить в стране, в которой правовая государственность функционирует лишь в урезанном виде, поскольку действующую власть боятся даже судьи".

Режим чрезвычайного положения, введенный в стране после попытки путча, будет скоро отменен - так, по крайней мере, обещал Эрдоган перед выборами. "Но заточенная под президента конституция, которую он навязал Турции, позволяет президенту и в будущем (...) творить что угодно в невиданном даже для турецких реалий объеме", - отмечает автор статьи.

Новая система управления может обернуться для Анкары бумерангом. "Поскольку там, где нет контроля или все боятся высказать главе государства свое мнение, совершаются ошибки, - пишет журналистка. - Атмосфера неуверенности сохранится, отток финансового и человеческого капитала продолжится. Падение лиры связано не только с внутренней политикой, однако политическая ситуация существенно влияет на уровень доверия к национальной валюте. Многие компании функционируют на пределе своей платежеспособности. Государство существовало не по средствам, щедро раздавая деньги для задабривания избирателей".

"В нынешней избирательной кампании у кандидатов были неравные шансы. Партия справедливости и развития Эрдогана оккупировала все телеканалы, а крупные издания и так занимают проправительственную позицию. Оппозиции остались лишь мелкие издания и социальные СМИ. Кандидат в президенты от левой прокурдской Демократической партии народов вел избирательную кампанию из тюрьмы. С учетом этого он добился внушительного результата", - резюмирует автор.


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