Не проехать, не пройти: в Минске продолжаются репетиции парада

Не проехать, не пройти: в Минске продолжаются репетиции парада9
- 25.06.2018, 17:14
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Общественный транспорт также будет вынужден изменить свои маршруты.
С сегодняшнего дня и до 3 июля в связи с проведением репетиций будет перекрываться проспект Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей, сообщает сайт телеканала «Белсат».
График репетиций:
• 25.06.2018 – от 20:00 до 22:00;
• 26.06.2018 – от 13:30 до 17:00;
• 27.06.2018 – от 13:30 до 17:00;
• 28.06.2018 – от 15:30 до 20:00;
• 29.06.2018 – от 15:30 до 20:00;
• 30.06.2018 – от 13:30 до 19:00;
• 01.07.2018 – от 17:00 до 20:00;
• 02.07.2018 – от 11:00 до 13:00.
Во время репетиций общественный транспорт также будет вынужден изменить свои маршруты. Старайтесь планировать заранее свои поездки и учитывайте график репетиций.