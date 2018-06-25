Не проехать, не пройти: в Минске продолжаются репетиции парада 9 25.06.2018, 17:14

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Фото: gazetaby.com

Общественный транспорт также будет вынужден изменить свои маршруты.

С сегодняшнего дня и до 3 июля в связи с проведением репетиций будет перекрываться проспект Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей, сообщает сайт телеканала «Белсат».

График репетиций:

• 25.06.2018 – от 20:00 до 22:00;

• 26.06.2018 – от 13:30 до 17:00;

• 27.06.2018 – от 13:30 до 17:00;

• 28.06.2018 – от 15:30 до 20:00;

• 29.06.2018 – от 15:30 до 20:00;

• 30.06.2018 – от 13:30 до 19:00;

• 01.07.2018 – от 17:00 до 20:00;

• 02.07.2018 – от 11:00 до 13:00.

Во время репетиций общественный транспорт также будет вынужден изменить свои маршруты. Старайтесь планировать заранее свои поездки и учитывайте график репетиций.