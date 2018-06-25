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20 предметов из СССР, которые были у всех

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  • 25.06.2018, 17:25
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Немного интересных вещей, которые уже остались в прошлом или потихоньку туда уходят.

Сколько вещей меняется с течением каждой эпохи. Человек прогрессирует и развивается, и с каждым витком развития меняется все в его обиходе. Современные вещи помогают нам сделать жизнь проще, ярче, интереснее, экономить наше время, средства и силы. Но давайте обернемся и вспомним немного интересных вещей, которые уже остались в прошлом или потихоньку туда уходят, пишет сайт Adfave.

1. Граненый стакан

Он был в каждом доме.

2. Фотоаппарат «СМЕНА»

Помню, как мой папа проявлял пленку в темноте в ванной.

3. Касса цифр, букв и слогов

По ним учились считать и писать.

4. Ящик для посылок из фанеры.

Потом эти ящики находили широкое применение в каждом доме.

5. Индийский чай

…или “чай со слонами”. Крепче него был только спирт!

6. Стеклянные бутылки для молока и кефира

А в школу вместо карманных денег давали две бутылки от молока. Сдал — купил булочку.

7. Одеколон “Тройной”

Им пахло большинство мужчин в СССР.

8. Советские диафильмы

Мы всей семьей смотрели на них мультики или семейные фото.

9. Электронный наручные часы

Часы марки Монтана появились первыми в СССР еще в начале 90-х, и эти незатейливые 15 мелодий звучали из каждой советской квартиры.

10. Конструктор

О, да-да, у меня был точно такой же! Первый опыт работы с гаечным ключом…

11. Настольный хоккей

О нем мечтали все мальчишки во дворе.

12. Пиратский ножик

Мальчики воображали, что это настоящий пиратский нож.

13. Сухие краски

Удобная вещица была!

14. Пистолет с пистонами

15. Резиновый мяч

Все чаще вижу такие же в современных магазинах.

16. Охотничья фляга

Незаменимая вещь у рыбаков и охотников была.

17. Радиоприемник

А теперь он помещается в мобильный телефон.

18. Пылесос “Ракета”

Они появились в 60-х, ревущая троица, “Тайфун, “Буран”, “Ракета”. Засасывали все подряд, и уж назад не вытащишь!

19. Прыгающая игрушка-лягушка

20. Паяльный аппарат

Я ни капельки не скучаю по старым проекторам или фотоаппаратам. А вот с паяльным аппаратом связаны очень теплые воспоминания. Это и тебе творчество, и ощущение “взрослости”, когда уже можно играть с серьезными предметами.


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