20 предметов из СССР, которые были у всех

20 предметов из СССР, которые были у всех9
- 25.06.2018, 17:25
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Немного интересных вещей, которые уже остались в прошлом или потихоньку туда уходят.
Сколько вещей меняется с течением каждой эпохи. Человек прогрессирует и развивается, и с каждым витком развития меняется все в его обиходе. Современные вещи помогают нам сделать жизнь проще, ярче, интереснее, экономить наше время, средства и силы. Но давайте обернемся и вспомним немного интересных вещей, которые уже остались в прошлом или потихоньку туда уходят, пишет сайт Adfave.
1. Граненый стакан
Он был в каждом доме.
2. Фотоаппарат «СМЕНА»
Помню, как мой папа проявлял пленку в темноте в ванной.
3. Касса цифр, букв и слогов
По ним учились считать и писать.
4. Ящик для посылок из фанеры.
Потом эти ящики находили широкое применение в каждом доме.
5. Индийский чай
…или “чай со слонами”. Крепче него был только спирт!
6. Стеклянные бутылки для молока и кефира
А в школу вместо карманных денег давали две бутылки от молока. Сдал — купил булочку.
7. Одеколон “Тройной”
Им пахло большинство мужчин в СССР.
8. Советские диафильмы
Мы всей семьей смотрели на них мультики или семейные фото.
9. Электронный наручные часы
Часы марки Монтана появились первыми в СССР еще в начале 90-х, и эти незатейливые 15 мелодий звучали из каждой советской квартиры.
10. Конструктор
О, да-да, у меня был точно такой же! Первый опыт работы с гаечным ключом…
11. Настольный хоккей
О нем мечтали все мальчишки во дворе.
12. Пиратский ножик
Мальчики воображали, что это настоящий пиратский нож.
13. Сухие краски
Удобная вещица была!
14. Пистолет с пистонами
15. Резиновый мяч
Все чаще вижу такие же в современных магазинах.
16. Охотничья фляга
Незаменимая вещь у рыбаков и охотников была.
17. Радиоприемник
А теперь он помещается в мобильный телефон.
18. Пылесос “Ракета”
Они появились в 60-х, ревущая троица, “Тайфун, “Буран”, “Ракета”. Засасывали все подряд, и уж назад не вытащишь!
19. Прыгающая игрушка-лягушка
20. Паяльный аппарат
Я ни капельки не скучаю по старым проекторам или фотоаппаратам. А вот с паяльным аппаратом связаны очень теплые воспоминания. Это и тебе творчество, и ощущение “взрослости”, когда уже можно играть с серьезными предметами.