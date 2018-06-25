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Видеофакт: Пол Маккартни принял участие в караоке-шоу

  • 25.06.2018, 17:00

Видео с участием музыканта просто взорвало сеть.

Известный британский музыкант Пол Маккартни, который на днях выпустил новые синглы и анонсировал альбом, принял участие телешоу американского ведущего Джеймса Кордена Carpool Karaoke. Видео с участием музыканта просто взорвало сеть, сообщает segodnya.ua.

На сегодня ролик просмотрели 14 миллионов раз на YouTube-канале. В ролике музыкант и ведущий ездят по Ливерпулю – родному городу певца, поют и общаются. В рамках шоу музыкант исполнил свои самые известные хиты, а также новые композиции.


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