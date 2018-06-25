Видеофакт: Пол Маккартни принял участие в караоке-шоу 25.06.2018, 17:00

Видео с участием музыканта просто взорвало сеть.

Известный британский музыкант Пол Маккартни, который на днях выпустил новые синглы и анонсировал альбом, принял участие телешоу американского ведущего Джеймса Кордена Carpool Karaoke. Видео с участием музыканта просто взорвало сеть, сообщает segodnya.ua.

На сегодня ролик просмотрели 14 миллионов раз на YouTube-канале. В ролике музыкант и ведущий ездят по Ливерпулю – родному городу певца, поют и общаются. В рамках шоу музыкант исполнил свои самые известные хиты, а также новые композиции.