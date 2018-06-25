В Армении задержали брата Сержа Саргсяна 2 25.06.2018, 17:56

1,422

Александр Саргсян

Александра Саргсяна подозревают в незаконном хранении оружия.

Брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Александр Саргсян в понедельник был задержан сотрудниками полиции по подозрению в незаконном хранении оружия, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь полиции Ашот Агаронян.

"Александр Саргсян был задержан по подозрению в незаконном хранении оружия на улице Саят-Нова Еревана", - отметил Агаронян.

Александр Саргсян был депутатом парламента двух созывов с 2003 до 2012 года.