В Армении задержали брата Сержа Саргсяна

В Армении задержали брата Сержа Саргсяна2
- 25.06.2018, 17:56
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Александра Саргсяна подозревают в незаконном хранении оружия.
Брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Александр Саргсян в понедельник был задержан сотрудниками полиции по подозрению в незаконном хранении оружия, сообщает ТАСС.
Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь полиции Ашот Агаронян.
"Александр Саргсян был задержан по подозрению в незаконном хранении оружия на улице Саят-Нова Еревана", - отметил Агаронян.
Александр Саргсян был депутатом парламента двух созывов с 2003 до 2012 года.