Юная минчанка выиграла чемпионат мира по шахматам среди детей до 8 лет 2 25.06.2018, 17:40

Екатерина Зубковская - шахматист 1-го разряда.

Пьедестал не бывает пустым. Пока одни чемпионы уходят, другие рождаются. В эти выходные в Минске проходил чемпионат мира по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет, пишет onliner.by. Посмотрите видео, где две девочки, одна из которых белоруска Екатерина Зубковская, борются за корону.

В блице (одна из категорий игры) соревновались около 650 детей в трех возрастных категориях. Михаил Спижарный завоевал бронзу, а Екатерина Зубковская стала чемпионкой среди девочек до 8 лет.

Вот как это было. Девчонки (в соперницах Кати — россиянка Оксана Горячкина, представительница тоже известной шахматной семьи) успевали и на камеру коситься, и руки пожимать, и играть на скорость. Отсутствие эмоций в конце игры связано с тем, что итоговый результат еще не был известен: необходимо было посмотреть на таблицу.

— Эмоции были позже, — рассказала тренер Зубковской Елена Зезюлькина. — В быстрых шахматах Катя заняла 7-е место, накопилась спортивная злость — и вот что получилось.

Весной Кате исполнилось 8 лет. Она шахматист 1-го разряда. В прошлом году стала чемпионкой Европы среди школьников.