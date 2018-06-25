Вода в Минске больше не будет пахнуть хлоркой 7 25.06.2018, 18:06

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Уже в этом году все минчане смогут пить воду из-под крана?

Хорошая новость для минчан, которые страдают из-за плохой воды из-под крана. Специалисты обещают, что вода наконец-то перестанет пахнуть хлоркой, передает kp.by.

- Совместно с ведущими учеными Белорусского государственного технологического университета и Белорусского национального технического университета выполняются исследования, связанные с повышением степени очистки сточных вод, эффективности эксплуатации водозаборных скважин, - цитирует директора директор «Минскводоканала» Олега Аврутина БелТА. - В ближайшее время начнутся промышленные исследования по сбраживанию осадка, результаты которых будут использованы при строительстве биогазового комплекса на очистной станции.

Cейчас проходят торги: выбирается подрядная организация. Специалисты говорят, что можно будет полностью отказаться от хлора и исключить запах остаточного хлора в питьевой воде.