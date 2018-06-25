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ЕС заморозит активы вице-президента Венесуэлы

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  • 25.06.2018, 18:09

Власти ЕС ввели санкции в отношении 11 высокопоставленных венесуэльских чиновников.

Совет Европейского союза объявил о введении санкций в отношении 11 высокопоставленных чиновников из Венесуэлы, которых власти ЕС обвиняют в нарушении прав человека, а также в подрыве демократии и верховенства закона. Соответствующий документ опубликован на сайте совета, передает РБК.

Под санкции, предусматривающие запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов, находящихся в юрисдикции Евросоюза, попала, в частности, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Причиной введения ограничительных мер в отношении политика названы ее действия на посту главы конституционного собрания, которые позволили узурпировать полномочия национальной ассамблеи и помешать участию венесуэльских оппозиционных сил в политической жизни страны.

Кроме того, в санкционный список ЕС включены командующий армией Хесус Суарес Чоурио, глава военной контрразведки Иван Эрнандес Дала, генеральный инспектор национальных вооруженных сил Серхио Риверо Маркано, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Аиссами, вице-президент Национального избирательного совета Сандра Облитас, заместитель генпрокурора Кэтрин Харрингтон, министр образования Элиас Хауа Милано и еще несколько человек.

В январе ЕС ввел санкции в отношении семи венесуэльских чиновников, среди которых были генеральный прокурор Тарек Сааб, председатель Верховного суда Майкель Морено, президент Национального избирательного совета Тибисай Люсена и другие. Общее число попавших под санкции представителей венесуэльской политической элиты выросло теперь до 18 человек.


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