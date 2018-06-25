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Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть

  • 25.06.2018, 19:13

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты будут повышены с 1 июля.

Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Беларуси №483 от 22 июня 2018 года, сообщает БелТА со ссылкой на сайт правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $131,8 до $139,1 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $72,4 до $76,5 за 1 т, на товарные бензины - с $39,5 до $41,7 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $41,7 за 1 т (была $39,5). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июня. Тогда они были также повышены.


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