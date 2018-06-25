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Навальный отказался выполнять решение суда по делу «Кировлеса»

  • 25.06.2018, 19:18

Во время слушания дела в суде Алексей Навальный смотрел матч Россия — Уругвай.

Условно осужденный оппозиционный российский политик Алексей Навальный не признал решение суда о продлении ему испытательного срока по делу «Кировлеса» (во время испытательного срока осужденный обязан регулярно отмечаться в милиции и уведомлять силовиков, если он собирается сменить место жительства. — прим.) и заявил, что не будет его выполнять. Об этом Навальный написал в своем аккаунте в Instagram.

«Всё это было сделано без участия моих защитников. Такой «суд» я не признаю и выполнять его решения я, конечно, не буду», — отметил политик.

Во время слушания дела в суде Алексей Навальный, по его словам, смотрел матч Россия — Уругвай.

Ранее сообщалось, что Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН и принял решение продлить Навальному испытательный срок до середины 2019 года.

Защитник Навального Ольга Михайлова не присутствовала на заседании из-за болезни. Судья отклонила ходатайство Навального о том, чтобы государственный адвокат покинул зал суда и заседание было перенесено.

ФСИН потребовало продлить срок в связи с нарушениями порядка и условий отбывания наказания, в том числе числе четыре нарушения общественного порядка с 2017 года.

За неповиновение полиции на акции «Он нам не царь», прошедшей 5 мая, политик получил 15 суток ареста и еще 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга.

В 2013 году Алексей Навальный получил условный срок по делу «Кировлеса», однако позднее в 2016 году приговор был отменен из-за вмешательства Европейского суда по правам человека. В феврале 2017 года приговор был вынесен повторно.


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