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Минчанка рассказала, как на спор похудела за два месяца

  • 25.06.2018, 19:28

27-летняя жительница столицы рассказала, что привело ее к ЗОЖ.

Tut.by публикует историю 27-летней Екатерины из Минска о том, что привело ее к ЗОЖ — а именно: спорт и правильное питание.

Предыстория

Фото: из личного архива

— Когда-то при росте 160 см я весила 82 килограмма. Начинала худеть методами проб и ошибок, тогда мне еще не было и 20 лет. Сидела на гречке и яблоках, пила уксус с водой и медом по утрам. В общем, экспериментов много было.

Пришла-таки к правильному питанию и спорту. Мне удалось похудеть до 57 кг. И самое интересное, вес был стабильным несколько лет. Потом семейная жизнь… Раньше, глядя на поправившихся замужних подруг, я думала: «Ну, это не про меня». Нельзя зарекаться! Незаметно за два года я пришла к 67 кг. Вес потихоньку рос, все начало выходить из-под контроля. Я попробовала вернуться к спорту, но ни фитнес, ни аквааэробика не вдохновляли совсем.

Что же мне помогло?

Фото: из личного архива

Вернее, кто. История моего второго похудения началась 8 марта этого года. Отмечали с коллегами праздник, с шампусиком, естественно. И как-то плавно перетекла тема в «похудательное» русло. Ну где вы видели женщин, довольных своим весом? Так что началось: «Мне бы животик убрать», «Мне бы бока», «А мне бы мышц прибавить». Там уже и мужчины вклинились.

Закончился вечер бурными обсуждениями и спором, в котором к 9 мая каждый из нас обязался трансформировать свое тело. Назвали 9 Mаy Challenge. Через два дня снова собрались, вооружились напольными весами и сантиметровой лентой. Взвесились, обмерились, все записали. Естественно, каждый написал расписку со своими целями — в кг и см. Цена слова — 50 долларов. Спорящих было пятеро: три девушки, два парня. Мы создали чат, где общались, высылали подбадривающие фото и видео.

Я ненавидела и одновременно благодарила ребят. Как же было тяжело! Честно, до слез. Через неделю после спора купила абонемент в тренажерный зал, стала заниматься с тренером. Освежила в голове принципы правильного питания. Осознала свою ошибку: готовила, в основном, для мужа — а сама перекусывала на ходу, забыв о том, что нужно уделять время на полезные блюда для меня. Во всех соцсетях объявила: мол, решила худеть — чтобы не было пути назад. Весь март был наполнен праздниками и днями рождения, но спор придавал мне сил.

Два месяца позади — и к 9 мая я сбросила 4,5 кг. В бедрах ушло 9 см! Я продолжаю.

Знаете, что самое приятное в этой истории?

Фото: из личного архива

Мои ребята — сами по себе стройные, подтянутые и красивые люди. И я знаю, что некоторые вписались в этот спор ради меня — потому что знали, как мне это важно и что у меня самой не получается. Всем желаю таких друзей!

Я поняла, что тема похудения со мной уже давно. Так что записалась на курсы по диетологии: хочу в этом разбираться больше, развиваться сама и помогать людям с такими же проблемами. Знаю, на что бы я потратила выигрыш: оплатила бы себе курсы по диетологии.


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