ЦТ по белорусскому языку на 100 баллов написали 21 человек 25.06.2018, 20:11

Стали известны результаты ЦТ по белорусскому языку.

В выходные стали известны результаты централизованного тестирования по белорусскому языку. Максимальные сто баллов по этому предмету набрал 21 абитуриент, передает tut.by.

Всего, как сообщали в Республиканском институте контроля знаний, тест по мове этим летом писало около 24 тысяч человек. Трое из них получили ноль баллов.

— Средний балл всех, кто сдавал белорусский язык, почти 36 баллов, — рассказывает Юрий Миксюк, директор РИКЗ.

По словам руководителя Республиканского института контроля знаний, результаты ЦТ по русскому языку, скорее всего, будут готовы уже во вторник. Напомним, тестирование по этому предмету в нынешнем году абитуриенты писали 14 июня. Проверка бланков занимает 10−12 рабочих дней.

Централизованное тестирование продолжается. Завтра парни и девушки будут сдавать физику.

График проведения централизованного тестирования Физика 26 июня, вторник История Беларуси 28 июня, четверг География 30 июня, суббота Всемирная история (новейшее время) 2 июля, понедельник

Сертификаты начнут выдавать с 10 июля.

Зарегистрироваться, чтобы пройти ЦТ в резервные дни, можно с 30 июня по 3 июля. Централизованное тестирование в эти дни будет проходить в Белорусском государственном университете.