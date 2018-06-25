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ЦТ по белорусскому языку на 100 баллов написали 21 человек

  • 25.06.2018, 20:11

Стали известны результаты ЦТ по белорусскому языку.

В выходные стали известны результаты централизованного тестирования по белорусскому языку. Максимальные сто баллов по этому предмету набрал 21 абитуриент, передает tut.by.

Всего, как сообщали в Республиканском институте контроля знаний, тест по мове этим летом писало около 24 тысяч человек. Трое из них получили ноль баллов.

— Средний балл всех, кто сдавал белорусский язык, почти 36 баллов, — рассказывает Юрий Миксюк, директор РИКЗ.

По словам руководителя Республиканского института контроля знаний, результаты ЦТ по русскому языку, скорее всего, будут готовы уже во вторник. Напомним, тестирование по этому предмету в нынешнем году абитуриенты писали 14 июня. Проверка бланков занимает 10−12 рабочих дней.

Централизованное тестирование продолжается. Завтра парни и девушки будут сдавать физику.

График проведения централизованного тестирования

Физика26 июня, вторник
История Беларуси28 июня, четверг
География30 июня, суббота
Всемирная история (новейшее время)2 июля, понедельник

Сертификаты начнут выдавать с 10 июля.

Зарегистрироваться, чтобы пройти ЦТ в резервные дни, можно с 30 июня по 3 июля. Централизованное тестирование в эти дни будет проходить в Белорусском государственном университете.


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