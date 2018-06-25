Дело похищенного в Беларуси украинца Гриба передано в российский суд 25.06.2018, 21:01

Павел Гриб

2 июля состоится подготовительное слушание по делу украинца.

Дело похищенного российскими спецслужбами на территории Беларуси украинца Павла Гриба передано в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Об этом на пресс-брифинге в украинском кризисном медиа-центре сообщила российский адвокат Марина Дубровина, передает liga.net.

По ее словам, уже 2 июля состоится подготовительное слушание по этому делу, а через две недели начнется слушание по существу.

«Состояние здоровья (Павла Гриба, - ред.) ухудшается, потому что в течение всего времени он не получал необходимого количества лекарств, у него не было нормального питания и диеты, которая должна быть из-за имеющейся болезни", - сказала Дубровина.

Она также попросила всех, у кого есть возможность, поддержать Павла в суде, если заседания будут открытыми, что на данный момент пока неизвестно.

В августе 2017 года 19-летнего Павла Гриба на территории Беларуси похитили спецслужбы РФ, после чего украинца переправили в СИЗО Краснодара. Российские власти обвиняют его "в подготовке теракта на территории РФ".