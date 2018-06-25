Администрация Лукашенко призналась в фактах коррупции 25.06.2018, 21:06

Руководитель администрации правителя рассказала о коррупции в своем ведомстве.

Борьба с коррупцией в Беларуси и впредь будет принципиальной, максимально открытой и гласной. Об этом руководитель администрации Лукашенко Наталья Кочанова заявила в интервью БелТА.

"Каждый, кто служит только на пользу собственным интересам, понесет наказание по всей строгости закона", — пригрозила она.

Чиновница подчеркнула, что в этом году была раскрыта коррупция в таких ведомствах, как Минтранс, Минэнерго, Минздрав, а также в Мингорисполкоме. "К сожалению, и в администрации президента был выявлен такой факт — прекращено злоупотребление служебным положением со стороны начальника отдела", — призналась Кочанова.

Руководитель администрации подчеркнула, что перед законом все равны: "Милости никому не будет, несмотря на должности, ранги или бывшие заслуги".