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Видеофакт: Тренеры и друзья Домрачевой - о ее первых шагах в спорте и победах

  • 25.06.2018, 22:13

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону официально завершила спортивную карьеру.

По этому случаю tut.by достал из собственных архивов неопубликованные кадры интервью с первыми тренерами Даши по лыжам и биатлону. Из видео вы узнаете, как брат Никита привел Дарью в спорт и как в ней зародилась мечта стать чемпионкой, чем уникален ее лыжный бег и когда детские тренеры и друзья биатлонистки поняли, что ее ждет блестящее будущее.


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