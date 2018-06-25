закрыть
25 июня 2018, понедельник, 22:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Польша изучает ж/д маршрут в Китай через Украину

  • 25.06.2018, 22:27

Польская железнодорожная компания PKP LHS начала тестирование нового маршрута в Китай.

Польская железнодорожная компания PKP LHS начала тестирование нового маршрута в Китай. Об этом уведомил глава PKP LHS Збигнев Трачихлеб, передает ЦТС.

Согласно проекту, из Евротерминала в Славкуве, принадлежащего PKP LHS, отправили пробный контейнер в Китай. По пути в Поднебесную он проследует по Транскаспийскому маршруту, то есть по территории Украины, Грузии, Азербайджана и Казахстана

"Мы запускаем маршрут, который короче морского пути и намного дешевле, чем воздушный транспорт. Он соответствует потребности экспедиторов и операторов, которые хотят избежать длительного морского транспорта, обойти очереди на погрузку в азиатских портах, эффективно пересекать границу с Европейским Союзом и обеспечивать доставку грузов just-in-time", - заявил Трачихлеб.


популярное за неделю

Мнение

Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские
Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские Павел Казарин
Штирлициада
Штирлициада Аркадий Бабченко
Комиссары в пыльных шлемах
Комиссары в пыльных шлемах Ирина Халип
Ничего себе, должок!
Ничего себе, должок! Владимир Халип