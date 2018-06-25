Польша изучает ж/д маршрут в Китай через Украину 25.06.2018, 22:27

Польская железнодорожная компания PKP LHS начала тестирование нового маршрута в Китай.

Польская железнодорожная компания PKP LHS начала тестирование нового маршрута в Китай. Об этом уведомил глава PKP LHS Збигнев Трачихлеб, передает ЦТС.

Согласно проекту, из Евротерминала в Славкуве, принадлежащего PKP LHS, отправили пробный контейнер в Китай. По пути в Поднебесную он проследует по Транскаспийскому маршруту, то есть по территории Украины, Грузии, Азербайджана и Казахстана

"Мы запускаем маршрут, который короче морского пути и намного дешевле, чем воздушный транспорт. Он соответствует потребности экспедиторов и операторов, которые хотят избежать длительного морского транспорта, обойти очереди на погрузку в азиатских портах, эффективно пересекать границу с Европейским Союзом и обеспечивать доставку грузов just-in-time", - заявил Трачихлеб.