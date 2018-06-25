Испания и Португалия вышли в плей-офф ЧМ-2018 2 25.06.2018, 23:06

1,400

В 1/8 финала турнира Испания сыграет с Россией.

В Калининграде и Саранске завершились матчи чемпионата мира по футболу в группе «В». Сборная Марокко сыграла вничью с командой Испании (2:2), а сборная Португалии - с Ираном (1:1).

В 1/8 финала из группы «В» вышли сборные Испании и Португалии. Испанцы в плей-офф сыграют с россиянами, португальцы - с уругвайцами.

Итоговое положение в группе «В»: Испания — 5 очков (3 матча), Португалия — 5 (3), Иран — 4 (3), Марокко — 1 (3).