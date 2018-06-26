Ягланд подал Путину официальный запрос на освобождение Сенцова 1 26.06.2018, 7:37

Турбьерн Ягланд

Фото: coe.int

Генсек Совета Европы действовал согласно Европейской конвенции по правам человека.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Как руководитель СЕ, генсек вправе это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека, сообщает Голос Америки.

"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическим каналам России", - подтвердили "Голосу Америки" в пресс-службе Совета Европы.

Напомним, 20 июня Турбьерн Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским омбудсменом Татьяной Москальковой. По словам Гольтгена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных он не поднимал.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".