Сколько на самом деле стоит «триумфальная» арка раздора в Могилеве? 6 26.06.2018, 7:44

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Фото с сайта института «Могилевгражданпроект».

Шесть вопросов, на которые пока не слышно ответа.

«Триумфальную арку» на въезде в Могилев покрасили в белый цвет. Остается только отделка и благоустройство прилегающей территории. Все это время местные чиновники через СМИ пытаются оправдать ее существование лозунгами про красоту и уникальность, но получается плохо. Ко всей этой истории есть минимум шесть вопросов, на которые могилевчане никогда не получат ответ, пишет «Могилевская весна».

Так сколько же она стоит на самом деле?

23 июня TUT.BY опубликовал материал, в котором решил ответить, за чей счет и за какие деньги строится сооружение. По данным портала, из бюджета на арку не взято ни копейки, а общая сумма строения вместе с благоустройством территории составит 750 тысяч рублей или 375 тысяч долларов.

Это гораздо меньше, чем сумма, которую называем мы, – 2 млн. долларов.

Но даже без наших данных к цифре в 750 тысяч рублей есть вопросы. Ровно год назад все тот же TUT.BY публиковал перепечатку из «Могилевских ведомостей», в которой стоимость арки равнялась 1,5 млн. рублей. Или 750 тысяч долларов.

Выглядит так, будто люди, предоставившие информацию для последнего материала TUT.BY, перепутали валюты.

Портал также сообщил, что на сегодняшний день потрачено уже 453 тысячи рублей. Бетон и арматуру для строительства заводы предоставили бесплатно.

Важный момент – главный инженер Управления капитального строительства Виталий Шумейко в прошлом году рассказал «Могилевским ведомостям», что только на арматуру и бетон уйдет 500 тысяч рублей.

Сумма в 453 тысячи рублей явно не учитывает стоимость «бесплатного» бетона и арматуры. С учетом затрат уже нужно увеличивать сумму минимум на полмиллиона BYN.

Впрочем, узнать настоящую сумму горожанам вряд ли когда-нибудь удастся.

В честь чего ее возводят?

Впервые о строительстве арки заговорили еще в 2016 году, причем украсить ее должны были львы и герб Могилева. Арка возводилась специально под юбилей города Могилева – 750 лет, который отмечался в 2017. Дату определил председатель горисполкома Владимир Цумарев – до 15 июня.

На изображении видны львы и герб Могилева. Про их установку теперь ничего не говорят

Однако потом сроки сдвинулись. Летом 2017 года главный инженер УКС Виталий Шумейко сказал, что по нормативам стройка будет идти 9 месяцев – причем на 2018 должно было остаться только благоустройство и отделка.

Не вышло – возведение объекта было окончено только весной 2018 года. Директор УКС Андрей Москалев оптимистично заявил, что уже к сентябрю все будет готово, но уверенности нет.

Между тем меняется цель строительства. Конечно, слова про юбилей города будут проговариваться, но выглядеть это будет смешно: арку в честь 750-летия закончат во второй половине 751 года Могилева, и то – еще не факт.

Следовательно, будет новая цель. И, скорее всего, — это V Форум регионов Беларуси и России, который пройдет как раз осенью этого года. Местные власти презентуют бетонный памятник гостям из другой страны и получат очки репутации в глазах человека, который потребовал навести в Могилеве лоск и гармонию. «Арка в честь 750-летия Могилева» превратится в «Арку, сданную к Форуму регионов».

Сколько денег пожертвовали добровольно, а сколько – стрясли?

Городской, областной и республиканский бюджет не выделили ни копейки на могилевскую арку. Все финансы, которые используют создатели арки, – это сугубо добровольные пожертвования граждан и предприятий.

В каждом тексте про строительство арки, который выходит в СМИ, эта информация подается чиновниками как факт. Проверить ее сложно – закрытость бюджета от граждан и СМИ не позволят верифицировать данные властей.

Представьте ситуацию. «Добровольных» денег не хватает. Сдать арку к Форуму регионов не получается. Чему вы поверите больше – тому, что строение сдадут тогда, когда кто-нибудь в очередной раз сделает пожертвование, либо тому, что власти залезут в кубышку, только бы не разозлить человека, которому два года назад в Могилеве не хватило лоска и гармонии?

Еще один важный момент: заверение в добровольных пожертвованиях – это, мягко говоря, лукавство. Только за последние несколько месяцев в соцсети несколько раз сливали фотографии объявлений, в которых у работников предприятий настоятельно просили сдать деньги на арку. Регулярные напоминания перечислять побольше денег исходят прямиком от председателя горисполкома Владимира Цумарева – и об этом мы писали. Остается догадываться, какую сумму граждане сдали действительно добровольно, а какую – под ласковым напором начальства.

Фото: Могилев.Real

Где обещанный подземный переход?

В декабре 2016 года во время планерки в горисполкоме впервые была озвучена идея подземного перехода на разворотном кольце, где устанавливают арку.

В начале 2017 года через газету «Вестник Могилева» Владимир Цумарев подтвердил, что к монументу можно будет попасть через подземный переход.

В первоначальной документации подземный переход также был. Однако сейчас про него не говорят ни слова.

Фото с сайта института «Могилевгражданпроект».

Между тем это важный момент – к арке без нарушения правил дорожного движения не подойти. Сейчас, чтобы приблизиться, нужно перебегать проезжую часть. Возможно, чиновники обойдутся наземным пешеходным переходом, хотя это вряд ли будет безопасно. При этом автомобили, которые едут по кольцу, могут вас просто не заметить из-за угла поворота.

Подземка бы решила вопрос – но в официальных источниках сейчас про нее даже не говорят.

На арке пилят деньги?

Коррупционные скандалы полыхают по всей стране, но толку от этого никакого – те, кто должен сидеть 8-10 лет, выходят через три года и возглавляют какой-нибудь колхоз.

Строительство – одна из тех сфер, в которой можно полакомиться излишками денег, если ты стоишь достаточно близко. Из недавних примеров – три года колонии получил бывший главный архитектор Бобруйска Артур Дарашкевич, еще ранее был арестован глава ПМК-266 Николай Патрончик, который умер в СИЗО.

Заметьте – это далеко не последние люди, которые в свое время собирали добрые публикации от государственных СМИ, были отмечены наградами и дипломами.

Кто даст гарантию, что на строительстве арки все будет чисто и через четыре года байнет не разорвет информационной бомбой о задержании причастных к ее созданию?

Зачем она?

В ней нет культурной ценности, на нее тратят деньги населения, стоит она на окраине города.

Так в чем тогда ее смысл?