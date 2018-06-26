Трамп: Нам нужны мигранты, которые помогут сделать Америку великой 26.06.2018, 7:51

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Дональд Трамп

Фото: Loren Elliott/Tampa Bay Times via AP

Президент США акцентировал свою позицию по Северной Корее, иммиграции и тарифах на импорт.

Выступая в Лас-Вегасе, штат Невада, президент Дональд Трамп еще раз защитил свою жесткую линию в отношении нелегальных иммигрантов, пересекающих границу США, и похвалил собственную администрацию за хорошо сделанную работу, заявив, что его политика сделает Америку еще сильнее, сообщает «Голос Америки».

Глава Белого дома также отметил, что его мирная инициатива в отношении Северной Кореи уже приносит плоды, несмотря на критику, которая звучит в адрес реального эффекта договоренностей в Сингапуре между Трампом и Ким Чен Ыном.

Трамп прибыл в Лас-Вегас, чтобы оказать поддержку сенатору-республиканцу из Невады Дину Хеллеру, который стоит перед трудной задачей переизбрания на новый срок.

«Мои люди на самом деле делают очень хорошую работу», - эти слова президента, сказанные на съезде республиканцев штата Невада, приводит, в частности, агентство Reuters.

Трамп сказал, что в условиях роста экономики и снижения безработицы до 3,8 процента, Соединенные Штаты нуждаются в рабочих-иммигрантах, но эти люди должны прибывать в страну законным путем.

«Нам нужно, чтобы люди к нам приезжали, но это должны быть люди, которые любят эту страну, которые в состоянии любить эту страну и действительно помогать нам в том, чтобы сделать Америку снова великой», - эти слова президента США цитирует Reuters.

Вместе с тем политика «нулевой толерантности» администрации Трампа, в результате которой тысячи детей были разлучены со своими родителями, незаконно перешедшими границу Мексики и США, подвергается суровой критике как со стороны Демократической партии и общественных организаций внутри страны, так и за рубежом.

В своем субботнем выступлении Дональд Трамп также подчеркнул, что считает правильной свою политику повышения тарифов в отношении части китайских и европейских товаров. Он сказал, что в июле на саммите НАТО в Брюсселе намерен вновь поднять вопрос и о необходимости всем странам-членам блока вносить равный вклад (2 процента от ВВП) в укрепление обороноспособности Североатлантического альянса.

Трамп заявил, пока США остаются своего рода «копилкой», из которой каждому нравится «красть» деньги.