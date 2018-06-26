Названы четыре лучших места для отдыха этим летом 3 26.06.2018, 7:54

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Фото: Instagram.com

Отпуск в конце июня нужен как никогда.

Уже вот-вот начнется июль, а это самый разгар лета. Отпуск сейчас нужен как никогда. Но куда же отправится отдыхать? Своими чудесными направления делится автор издания edinstvennaya.ua Леся Никитюк.

Исландия

Летом, когда всюду жара, я предпочитаю немного более холодным странам – Норвегии, Финляндии, Ирландии. В этом году мечтаю наконец отправиться в Исландию. Там обязательно нужно посетить Голубую лагуну – этот геотермальный курорт является символом страны, он открыт в течение целого года. Это прекрасное место для того чтобы отдохнуть и полечиться минеральными солями, морскими водорослями и грязями, ведь температура воды не опускается ниже 40 градусов.

Также рекомендую посетить рынок Колапортид (работает только в выходные) и приобрести исландский свитер лопанейс – там отличное соотношение цены и качества в отличие от центральных локаций.

Обязательной является экскурсия на север Исландии в город Хусавик – там вы с мая по август сможете увидеть китов, а еще попробовать их мясо. Если говорить об исландской кухне, то самым интересным является ресторан Bæjarins Beztu Pylsur, где очень советую полакомиться традиционным хот-догом.

Бали

Как вы знаете, я обожаю плавать, поэтому люблю проводить летний отдых преимущественно в воде, особенно на серфе. Рекомендую попробовать себя в этом на Бали. Август – идеальное время для того, чтобы научиться серфингу и открыть сезон.

Турция

Открытием прошлого года для меня стала Турция. Удивительно, но человек, который был везде, только в прошлом году впервые поехал в эту страну. Особенно я люблю Кемер и Фетхие – там прекрасные море и горы, целебный воздух. А если надоест пассивный отдых, можно спокойно взять машину или яхту, прокатиться по побережью и найти огромное количество колоритных мест в Каппадокии и во всей Анатолии.

Очень рекомендую улететь в Турцию на бархатный сезон и попытать счастья в ловле голубых крабов.

Закарпатье

В Украине на лето рекомендую Закарпатье, особенно термальные курорты в Берегово и Косино – идеально, чтобы оздоровиться и уделить немного времени себе. А вообще, качественный летний отдых зависит не от места, а от внутренней гармонии и хорошей компании.