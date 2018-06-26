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Минтруда ищет обоснования для сокращения декретного отпуска?

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  • 26.06.2018, 8:12
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Чиновники привели в пример европейские страны.

Чиновники из Минтруда и соцзащиты ответили на актуальные вопросы белорусов о выплатах на детей.

В первую очередь всех мам волнует, будут ли повышаться ежемесячные пособия. Ведь сейчас на первого ребенка платят 35% средней зарплаты по стране (это 312 руб. 3 коп.), на второго и последующих - 40% (то есть 356 руб. 60 коп.). Пересматривают пособия раз в год - 1 февраля и 1 августа, сообщает kp.by.

- Вопрос о повышении размера пособия по уходу за ребенком до трех лет в настоящее время не рассматривается, - сообщил во время онлайн-конференции на сайте Министерства труда и соцзащиты заместитель министра Валерий Ковальков. - Комплексная государственная поддержка семей с детьми осуществляется также в виде гарантий и льгот в сфере налогообложения, пенсионного обеспечения, трудовых и жилищно-кредитных отношений и других.

Помимо ежемесячного пособия на ребенка до трех лет белорусские мамочки получают еще и пособие по беременности и родам. На последние недели перед родами женщинам открывают листок нетрудоспособности, чаще всего это 126 дней. За каждый из этих дней будущей маме платят 100% ее среднедневного заработка за последние шесть месяцев. То есть, по сути, полную зарплату.

- Работаю в одной организации по трудовому договору, в другой - по договору подряда. Назначается одно или два пособия по беременности и родам? - поинтересовалась у чиновников жительница Минска.

- Положением о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам предусмотрено, что пособие по беременности и родам назначается по каждому месту работы, - ответила Лариса Капыльская, начальник отдела социального страхования Фонда соцзащиты населения. - Для получения пособия по беременности и родам по месту работы по трудовому договору и месту работы по договору подряда вам необходимо представить листки нетрудоспособности по каждому месту работы. Выдача листков нетрудоспособности производится в количестве, необходимом для представления по каждому месту работы. Об этом вам следует поставить в известность врача.

Так что если официальных работ у вас две или три, то и пособий по беременности будет столько же!

Станет ли декрет короче?

Недавно в Совете Республики чиновники обсуждали проблему нехватки денег в Фонде соцзащиты, среди прочих тем всплыло и возможное сокращение отпуска по уходу за ребенком. Он в Беларуси один из самых длинных в мире - три года. Кроме того, детское пособие мамочки тоже получают все три года. Например, в России в декрете тоже можно провести три года, но при этом пособие выплачивают только первые полтора.

Пока о сокращении декрета речь идет только в теории.

- В настоящее время вопрос об изменении порядка предоставления отпуска по уходу за ребенком в Министерстве труда и социальной защиты не рассматривается, - сообщил Валерий Ковальков.

Замминистра также рассказал о том, как обстоит ситуация с декретным отпуском в других странах.

- Во Франции продолжительный отпуск до 3-летия ребенка предоставляется только при рождении в семье второго и последующих детей (при рождении первого ребенка отпуск предоставляется до исполнения ребенку 1 года). В Болгарии - до достижения ребенком 2 лет, в Германии - 10 месяцев, а в Италии - 6 месяцев. В Эстонии также отпуск до 3 лет, но оплачивается только 62 недели, в Испании - отпуск до 3 лет без оплаты, - рассказал Валерий Ковальков.


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