Harley-Davidson переносит производство из США в ЕС 1 26.06.2018, 8:20

Фото: motorcycle.com

Решение принято, чтобы обойти пошлины Евросоюза.

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson перенесет часть производства из США, чтобы обойти пошлины Европейского союза. Об этом говорится в данных, которые 25 июня компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

22 июня европейские власти повысили пошлины на ввоз американских мотоциклов с 6% до 31%. По оценке Harley-Davidson, из-за этого стоимость транспортных средств для Европы могла вырасти на $2,2 тыс. Годовые издержки могли составить от $90 млн до $100 млн.

Чтобы избежать повышения цен на продукцию, компания решила в течение 18 месяцев расширить выпуск мотоциклов для рынка ЕС на заводах в Индии, Бразилии, Австралии и Таиланде.

Harley-Davidson в 2017 году продала в ЕС около 40 тыс. мотоциклов, что составляет 16,5% всех продаж компании, отмечает Reuters.

1 июня в США вступили в силу 25-процентная пошлина на ввоз стали и 10-процентная – на ввоз алюминия из стран Европейского союза. 20 июня Европейская комиссия утвердила ответные тарифы на товары из США.

22 июня глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что США могут ввести 20-процентную пошлину на ввоз авто из ЕС, если Брюссель не отменит "новые барьеры". В Еврокомиссии заверили, что на такую торговую политику Вашингтона будут отвечать симметрично.

От американских пошлин, кроме ЕС, несут убытки Китай, Мексика, Турция, Южная Корея, Канада, Россия, Япония и Украина. Ряд стран пытаются оспорить тарифы во Всемирной организации торговли.