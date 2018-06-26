закрыть
26 июня 2018, вторник, 9:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Минздрав-гейт

14
  • 26.06.2018, 8:26
  • 2,623
Фото: praestes.ru

Откуда столько коррупционеров в стране, «победившей» коррупцию?

КГБ назвал имена медицинских чиновников, задержанных за взятки.

В их числе директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, за решение вопросов по государственной регистрации лекарств, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок, пишет «Салідарнасць».

При обыске в его гараже в тайнике обнаружено более $ 620 тыс. в эквиваленте, рассказал журналистам Валерий Вакульчик.

Среди фигурантов также начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов.

Первый задержан за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования, находящегося в учреждениях здравоохранения Гродно. Второй — за заключение договоров по поставке медицинской техники и изделий медицинского назначения в адрес военно-медицинского управления Министерства обороны, а также организацию и контроль оплат поставленной медицинской техники и изделий медицинского назначения.

Кроме того, задержаны ряд должностных лиц «Белмедтехники», которые участвовали в организации работы комиссии Минздрава по закупке оборудования и обеспечению своевременной оплаты поставок.

За получение и дачу взятки, а также за уклонение от уплаты налогов задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего — более 50 человек.

Фактически все они вину признали, сотрудничают со следствием, рассказал Валерий Вакульчик БелТА.

Должностные лица системы здравоохранения получали взятки за решение вопросов, входивших в их компетенцию. Разовые незаконные вознаграждения доходили до $ 10 тысяч, а отдельным должностным лицам — до $ 350 тысяч за раз. Ряд фигурантов предприняли попытки скрыться, в том числе за границей, что ускорило решение вопроса об их задержании и аресте.

Стоимость лекарств и оборудования из-за коррупции завышалась на 100%

Стоимость лекарств и оборудования из-за коррупции завышалась на 10−60%, в отдельных случаях — на 100%, приводит БелТА слова главы КГБ Валерия Вакульчика.

Преступные схемы, использованные поставщиками медицинского оборудования и лекарств, в том числе по уклонению от уплаты налогов, предусматривали вывод сверхприбылей в виде незаконно полученных денежных средств на счета юридических лиц в ЮАР, Гонконге (КНР), Литве, Латвии, России и других странах.

— Из них на взятки без преувеличения уходили миллионы долларов, —заявил Вакульчик. — В результате обысков, добровольного возмещения ущерба, возврата незаконно полученных средств в доход государства уже поступило более $ 15 млн. Оперативно-розыскные и следственные действия продолжаются.

По словам главы КГБ, механизм допуска лекарств и медоборудования на рынок страны был настолько забюрократизирован, что хождение по кабинетам медицинских чиновников и волокита занимали месяцы и даже больше. Как результат — медучреждения не могли своевременно получить нужное оборудование или запчасти к нему.

— Например, перегорела лампа в операционной. Решение элементарного вопроса по замене длилось месяцами, сопровождалось заседаниями комиссий и фактически стало нормой, когда дорогостоящее, востребованное оборудование простаивало месяцами и исключительно по формальным основаниям, — пояснил Вакульчик.

С другой стороны, добросовестные поставщики не могли рассчитывать на положительный результат. Закупки осуществлялись не у производителей, а у многочисленных посредников, финансовых компаний, так называемых финок, добавил председатель Комитета госбезопасности.

Разговорчики в Сети: «Откуда столько коррупционеров в стране, победившей коррупцию?!»

На форумах в сети белорусы предлагают объявить в стране год отчётности.

«А мы удивляемся, что отечественные препараты не помогают больным. Так как же они помогут?»

«Цирк шапито просто какой-то. Наша медицина еще с советских времен так устроена, что без взяток, откатов и кумовства она недееспособна. В любой момент за 25 лет можно было этот цирк устроить. Идет простой передел сфер влияния, как обычно в нашем государстве. Без отмашки семейки никто тут и пальцем не пошевелит. Так что расслабтесь. Этих заменят другие, еще похлеще»

«А эта система без коррупции просто не сможет работать. Взятки и откаты- единственная мотивация для функционирования этой системы. Законы экономики в чиновничьих коридорах не работают»

«Ничего не напоминает!? сталин... «дело врачей»...», - пишут читатели Charter97.org.

«Все, кто на государство работает или на пенсии и имеет авто дороже 20 тыр, дом дороже 100 тыр, отчитаться за три месяца. Все, кто не смог,—воронок , кутузка... Всем, кто добровольно сдаст 25% эквика от чЭсно нажитого, уголовное преследование упраздняется!»

Один из пользователей сети предлагает другой рецепт по изобличению коррупционеров: «Господи, как все просто! Надо пройтись по гаражам с повсеместными обысками! Наверное, там будет лежать и золото КПСС, пропавшее в конце 80-х...»

«КГБ последнее время трудится не покладая рук. Так, войдя в азарт, можно и кого не надо разоблачить!» — смеются белорусы.

«Это просто праздник какой-то… Откуда столько коррупционеров в стране, победившей коррупцию?! Чем занимались все эти КГК и КГБ все эти годы неустанной борьбы?!» — недоумевают пользователи.

По мнению форумчан, задержания, аресты и посадки чиновников стали похожи на реалити-шоу, поскольку всех осужденных выпускают максимум через год, а то и раньше.

КГБ не искоренит коррупцию, считают люди. До тех пор, пока в стране не введут за это преступление сроки на лет 15-20, без права помилования — ничего не изменится.


популярное за неделю

Мнение

Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские
Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские Павел Казарин
Штирлициада
Штирлициада Аркадий Бабченко
Комиссары в пыльных шлемах
Комиссары в пыльных шлемах Ирина Халип
Ничего себе, должок!
Ничего себе, должок! Владимир Халип