Минздрав-гейт

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Откуда столько коррупционеров в стране, «победившей» коррупцию?

КГБ назвал имена медицинских чиновников, задержанных за взятки.

В их числе директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, за решение вопросов по государственной регистрации лекарств, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок, пишет «Салідарнасць».

При обыске в его гараже в тайнике обнаружено более $ 620 тыс. в эквиваленте, рассказал журналистам Валерий Вакульчик.

Среди фигурантов также начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов.

Первый задержан за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования, находящегося в учреждениях здравоохранения Гродно. Второй — за заключение договоров по поставке медицинской техники и изделий медицинского назначения в адрес военно-медицинского управления Министерства обороны, а также организацию и контроль оплат поставленной медицинской техники и изделий медицинского назначения.

Кроме того, задержаны ряд должностных лиц «Белмедтехники», которые участвовали в организации работы комиссии Минздрава по закупке оборудования и обеспечению своевременной оплаты поставок.

За получение и дачу взятки, а также за уклонение от уплаты налогов задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего — более 50 человек.

Фактически все они вину признали, сотрудничают со следствием, рассказал Валерий Вакульчик БелТА.

Должностные лица системы здравоохранения получали взятки за решение вопросов, входивших в их компетенцию. Разовые незаконные вознаграждения доходили до $ 10 тысяч, а отдельным должностным лицам — до $ 350 тысяч за раз. Ряд фигурантов предприняли попытки скрыться, в том числе за границей, что ускорило решение вопроса об их задержании и аресте.

Стоимость лекарств и оборудования из-за коррупции завышалась на 100%

Стоимость лекарств и оборудования из-за коррупции завышалась на 10−60%, в отдельных случаях — на 100%, приводит БелТА слова главы КГБ Валерия Вакульчика.

Преступные схемы, использованные поставщиками медицинского оборудования и лекарств, в том числе по уклонению от уплаты налогов, предусматривали вывод сверхприбылей в виде незаконно полученных денежных средств на счета юридических лиц в ЮАР, Гонконге (КНР), Литве, Латвии, России и других странах.

— Из них на взятки без преувеличения уходили миллионы долларов, —заявил Вакульчик. — В результате обысков, добровольного возмещения ущерба, возврата незаконно полученных средств в доход государства уже поступило более $ 15 млн. Оперативно-розыскные и следственные действия продолжаются.

По словам главы КГБ, механизм допуска лекарств и медоборудования на рынок страны был настолько забюрократизирован, что хождение по кабинетам медицинских чиновников и волокита занимали месяцы и даже больше. Как результат — медучреждения не могли своевременно получить нужное оборудование или запчасти к нему.

— Например, перегорела лампа в операционной. Решение элементарного вопроса по замене длилось месяцами, сопровождалось заседаниями комиссий и фактически стало нормой, когда дорогостоящее, востребованное оборудование простаивало месяцами и исключительно по формальным основаниям, — пояснил Вакульчик.

С другой стороны, добросовестные поставщики не могли рассчитывать на положительный результат. Закупки осуществлялись не у производителей, а у многочисленных посредников, финансовых компаний, так называемых финок, добавил председатель Комитета госбезопасности.

Разговорчики в Сети: «Откуда столько коррупционеров в стране, победившей коррупцию?!»

На форумах в сети белорусы предлагают объявить в стране год отчётности.

«А мы удивляемся, что отечественные препараты не помогают больным. Так как же они помогут?»

«Цирк шапито просто какой-то. Наша медицина еще с советских времен так устроена, что без взяток, откатов и кумовства она недееспособна. В любой момент за 25 лет можно было этот цирк устроить. Идет простой передел сфер влияния, как обычно в нашем государстве. Без отмашки семейки никто тут и пальцем не пошевелит. Так что расслабтесь. Этих заменят другие, еще похлеще»

«А эта система без коррупции просто не сможет работать. Взятки и откаты- единственная мотивация для функционирования этой системы. Законы экономики в чиновничьих коридорах не работают»

«Ничего не напоминает!? сталин... «дело врачей»...», - пишут читатели Charter97.org.

«Все, кто на государство работает или на пенсии и имеет авто дороже 20 тыр, дом дороже 100 тыр, отчитаться за три месяца. Все, кто не смог,—воронок , кутузка... Всем, кто добровольно сдаст 25% эквика от чЭсно нажитого, уголовное преследование упраздняется!»

Один из пользователей сети предлагает другой рецепт по изобличению коррупционеров: «Господи, как все просто! Надо пройтись по гаражам с повсеместными обысками! Наверное, там будет лежать и золото КПСС, пропавшее в конце 80-х...»

«КГБ последнее время трудится не покладая рук. Так, войдя в азарт, можно и кого не надо разоблачить!» — смеются белорусы.

«Это просто праздник какой-то… Откуда столько коррупционеров в стране, победившей коррупцию?! Чем занимались все эти КГК и КГБ все эти годы неустанной борьбы?!» — недоумевают пользователи.

По мнению форумчан, задержания, аресты и посадки чиновников стали похожи на реалити-шоу, поскольку всех осужденных выпускают максимум через год, а то и раньше.

КГБ не искоренит коррупцию, считают люди. До тех пор, пока в стране не введут за это преступление сроки на лет 15-20, без права помилования — ничего не изменится.