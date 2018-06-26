Нужен «духоподъемный» сериал! Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

26.06.2018, 9:12

Антон Орехъ

Чтобы старики с копеечными пенсиями и бюджетники с кургузыми зарплатами, прилипли к телевизору.

Что про Крым и Донбасс говорят и пишут меньше, чем прежде – это очевидно. Но сравнивать сегодняшние цифры с показателями 2014 года тоже странно. Ясно, что на пике событий упоминаний были тысячи – и не только в России. Но никакая тема не может годами приковывать ажиотажный интерес. Чтобы подогревать его, требуются новые события.

А какие события в Крыму?

Запустили Крымский мост – заговорили больше… Крым остается серой зоной. Никто не признает его частью России… Такая ситуация может сохраняться десятилетиями.

С Донбассом сложнее, потому что война там не закончилась. Но такая война, как там, тоже может идти если не десятилетиями, то годами. Донбасс упоминают скорее по инерции, когда надо еще раз пнуть Порошенко или начать перебрёхиваться с Западом. Стало ясно, что присоединить эту территорий по крымскому образцу не получается, и огонек притушили.

В эти черные дыры по-прежнему текут деньги и оружие, но ровно в тех объемах, чтобы хватило для поддержания огня в печи конфликта. И ровно столько же средств тратят на информационную поддержку. Короче говоря, всё закономерно и все понятно. Меня смущает другое. Что потом?

Что вместо Крыма и Донбасса? А ведь что-то обязательно должно быть! Наша политика последних лет построена на внешней движухе. О проблемах России, да вообще о жизни в России телевизор предпочитает не говорить. Проблем нет! Иногда всплывают какие-то пенсии или выборы, но в целом в стране нет ничего такого, что было бы интересно россиянам.

То ли дело в мире! Тут тебе и Сирия, тут тебе и вероломные Штаты, тут и загнивающая Европа – да столько всего! И Украина с «бандеровцами», разумеется. Но вот «бандеровцы» поднадоели, Сирия тоже. А новые истории нужны позарез! Нужно что-то, что увлечет народ. Нужен духоподъемный сериал! Чтобы старики с копеечными пенсиями, бюджетники с кургузыми зарплатами, домохозяйки и прочий костяк власти прилипли к телевизору и переживали за судьбы далеких стран и народов: «Да какая там пенсия, какая зарплата, какая реновация и коммуналка – когда такое в мире творится»!

И если тема Крыма и Донбасса уходит из ротации, то придется придумывать что-то новое. И я честно скажу: не то чтобы прямо боюсь, но немного опасаюсь креатива наших управителей. Вот натовцы беспокоятся, что не успеют защитить балтов в случае чего, а мы крутим пальцем у виска, мол, не впадайте в паранойю. Но кто мог себе представить Крым и Донбасс? Таких даже в параноики не записали бы, а сразу в дурку. А оно вон как вышло…

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»