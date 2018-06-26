закрыть
26 июня 2018, вторник, 9:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Семь фактов о задержанном КГБ главвраче Минской областной больницы

  • 26.06.2018, 9:22
  • 1,078
Фото: mlyn.by

За что на Андрея Королько могли надеть наручники?

На прошлой неделе за превышение служебных полномочий был задержан главный врач Минской областной клинической больницы, сообщил источник TUT.BY: «Вывели в наручниках».

В КГБ и Следственном комитете информацию не комментируют.

На официальном сайте больницы до сих пор указано, что главным врачом является Андрей Королько. UDF.BY собрал интересные факты об этом человеке?

В 33 года возглавил Минскую областную больницу

Андрей Королько – уроженец Стародорожского района. Окончив в с столице Белорусский государственный медицинский университет, вернулся на малую родину, где работал травмотологом-ортопедом в Стародорожской больнице.

Затем был назначен главврачом Копыльской больницы, и, наконец, в 2013 году – главврачом Минской областной, где в его подчинении оказалось более полторы тысячи сотрудников.

Курировал ремонт в больнице

Только получив назначение главврачом в Минской областной больнице, Андрей Королько поставил задачу серьезно укрепить материально-техническую базу и сделать ремонт в корпусах. С тех пор учреждение находилось в состоянии непрекращающейся реконструкции.

Недавно был избран «депутатом» областного совета

Андрей Королько, как и многие руководители медучреждений, не избежал участи включения в политику. Два года назад он был делегатом пятого «всебелорусского народного собрания». А в феврале этого года был избран «депутатом» Минского областного совета «депутатов».

Фото: pristalica.by

Задекларировал небольшое имущество

Идя в депутаты, Андрей Королько указал, что живет в Минске и из собственности у него есть квартира.

Вместе с тем сумма его дохода за 2016 год составила 26 392 рубля. Что позволяет предположить, что зарплата главврача составляла около тысячи долларов в месяц.

Развивал платные услуги

В 2016 году в Минской областной больнице прошли лечение около тысячи иностранных пациентов. Год назад сообщалось, что в среднем иностранцы оставляют в стенах учреждения 2 500 долларов.

На Всебелорусском народном собрании Андрей Королько отмечал, что необходимо развивать экспорт услуг.

Любит путешествовать

В одном из интеревью Андрей Королько сказал, что обожает путешествовать с женой и детьми. Из каждой поездки он привозить флаг страны, которую посетил. По состоянию на прошлым год в колекции собралось около двадцати знамен.

Готовил выпуск книги о родной деревне

В августе тиражом в 100 экземпляров должна увидеть свет книга на белорусском языке о деревне Буденичи Стародорожского района. Создать ее предложил Андрей Королько. Автором выступил учитель истории Виталий Юревич.

«Надеюсь, что благодаря этой книге у потомков будет возможность прикоснуться к истории. Это очень важно», – сказал Андрей Королько в своей последнем на данный момент интеревью, которое вышло в газете «7 дней» за неделю до возможного задержания главврача Минской областной больницы.


популярное за неделю

Мнение

Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские
Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские Павел Казарин
Штирлициада
Штирлициада Аркадий Бабченко
Комиссары в пыльных шлемах
Комиссары в пыльных шлемах Ирина Халип
Ничего себе, должок!
Ничего себе, должок! Владимир Халип