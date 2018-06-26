Семь фактов о задержанном КГБ главвраче Минской областной больницы 26.06.2018, 9:22

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Фото: mlyn.by

За что на Андрея Королько могли надеть наручники?

На прошлой неделе за превышение служебных полномочий был задержан главный врач Минской областной клинической больницы, сообщил источник TUT.BY: «Вывели в наручниках».

В КГБ и Следственном комитете информацию не комментируют.

На официальном сайте больницы до сих пор указано, что главным врачом является Андрей Королько. UDF.BY собрал интересные факты об этом человеке?

В 33 года возглавил Минскую областную больницу

Андрей Королько – уроженец Стародорожского района. Окончив в с столице Белорусский государственный медицинский университет, вернулся на малую родину, где работал травмотологом-ортопедом в Стародорожской больнице.

Затем был назначен главврачом Копыльской больницы, и, наконец, в 2013 году – главврачом Минской областной, где в его подчинении оказалось более полторы тысячи сотрудников.

Курировал ремонт в больнице

Только получив назначение главврачом в Минской областной больнице, Андрей Королько поставил задачу серьезно укрепить материально-техническую базу и сделать ремонт в корпусах. С тех пор учреждение находилось в состоянии непрекращающейся реконструкции.

Недавно был избран «депутатом» областного совета

Андрей Королько, как и многие руководители медучреждений, не избежал участи включения в политику. Два года назад он был делегатом пятого «всебелорусского народного собрания». А в феврале этого года был избран «депутатом» Минского областного совета «депутатов».

Фото: pristalica.by

Задекларировал небольшое имущество

Идя в депутаты, Андрей Королько указал, что живет в Минске и из собственности у него есть квартира.

Вместе с тем сумма его дохода за 2016 год составила 26 392 рубля. Что позволяет предположить, что зарплата главврача составляла около тысячи долларов в месяц.

Развивал платные услуги

В 2016 году в Минской областной больнице прошли лечение около тысячи иностранных пациентов. Год назад сообщалось, что в среднем иностранцы оставляют в стенах учреждения 2 500 долларов.

На Всебелорусском народном собрании Андрей Королько отмечал, что необходимо развивать экспорт услуг.

Любит путешествовать

В одном из интеревью Андрей Королько сказал, что обожает путешествовать с женой и детьми. Из каждой поездки он привозить флаг страны, которую посетил. По состоянию на прошлым год в колекции собралось около двадцати знамен.

Готовил выпуск книги о родной деревне

В августе тиражом в 100 экземпляров должна увидеть свет книга на белорусском языке о деревне Буденичи Стародорожского района. Создать ее предложил Андрей Королько. Автором выступил учитель истории Виталий Юревич.

«Надеюсь, что благодаря этой книге у потомков будет возможность прикоснуться к истории. Это очень важно», – сказал Андрей Королько в своей последнем на данный момент интеревью, которое вышло в газете «7 дней» за неделю до возможного задержания главврача Минской областной больницы.