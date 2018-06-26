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В Молдове демонстранты заблокировали вход в мэрию Кишинева

  • 26.06.2018, 9:28
Фото: @Munteanu20

Граждане страны вышли на протест против аннулированных выборов.

Перед зданием мэрии Кишинева утром 26 июня начался протест против отмены результатов выборов главы столицы.

Как сообщает NewsMaker, протест начался в 7:30.

Часть протестующих сразу же попыталась войти в здание мэрии. Завязалась драка с полицией, в результате которой полицейский кордон был отодвинут от главного входа в здание.

Попасть в здание протестующим не удалось, полиция закрыла массивные входные двери.

После Андрей Нэстасе, который одержал победу на выборах, попросил полицейский кордон отойти на несколько шагов от людей и не применять насилие. Нэстасе также призвал работников мэрии присоединиться к протесту.

Несколько сотен протестующих скандируют "долой мафию", прикрепляют плакаты на входную дверь.

Движение на нескольких улицах Кишинева заблокировано.

Председатель оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила, что со вчерашнего вечера в стране - диктатура.

"Сегодня первый день нашего сопротивления. Если до вчерашнего дня у нас было всего одно требование, то сейчас мы должны ставить перед собой цель свержения диктатуры", - заявила она.

Напомним, 19 июня суд Кишинева признал результаты выборов мэра молдавской столицы недействительными.

21 июня судьи Апелляционной палаты оставили в силе это решение и отклонили жалобу избранного мэра Андрея Нэстасе.

Он обжаловал это решение в Высшей судебной палате. Поздно вечером 25 июня палата оставила в силе решения нижестоящих инстанций.

Оппозиция уже провела несколько протестов у здания кишиневской мэрии. Самая масштабная акция состоялась в Кишиневе 24 июня, часть протестующих осталась ночевать у стен парламента, дожидаясь заседания Высшей судебной палаты.


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