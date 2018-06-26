Белоруска стала номинантом швейцарского фотоконкурса 26.06.2018, 9:33

Александра Катьер – первая слева в нижнем ряду

Фото: artdaily.com

Претенденты на победу были отобраны из 325 приславших заявки кандидатов.

Уроженка Минска Александра Катьер вошла в число восьми номинантов фотоконкурса Prix Elysée, который организован Елисейским музеем фотографии при поддержке производителя часов Parmigiani Fleurier.

Об этом сообщается на сайте конкурса prixelysee.ch.

Претенденты на победу были отобраны из 325 приславших заявки кандидатов, которые представляли 56 стран. Жюри отсмотрело более 5,5 тысячи снимков и объявило свое решение по результатам 12-часового обсуждения.

Данный конкурс Prix Elysée – третий по счету. Он будет проходить в течение 2018-2020 годов.

По результатам только что завершившегося этапа каждый из номинантов получит 5 тысяч швейцарских франков на презентацию своего нового конкурсного проекта.

По итогам рассмотрения презентаций в январе 2019-го будет объявлен победитель. Он получит 80 тысяч франков на окончание проекта и публикацию фотоальбома.

Кто такая Катьер

Александра Катьер родилась в Минске в 1978 году. Экспериментировать с фотографией начала, когда училась в Минском государственном лингвистическом университете.

По совету своего наставника Юрия Купера в 2003-м переехала в США, где училась в Международном центре фотографии в Нью-Йорке.

Затем работала ассистенткой у мастера с мировой известностью Ирвина Пенна.

В 2005-м Александру назвали одной из 20 самых талантливых начинающих фотографов Нью-Йорка и пригласили участвовать в фестивале Art & Commerce.

С тех пор она выставлялась на форумах во Франции, Японии, Италии, Испании, других странах.

Кроме экспериментов в искусстве, Катьер также работает в качестве фэшн-фотографа. Ее снимки появлялись в изданиях New Yorker, T Magazine, Dazed & Confused и других.