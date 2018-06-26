«Особенный» указ: Бизнесменов превращают в доноров бюджета 8 26.06.2018, 9:44

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Деньги инвесторов и резидентов ПВТ с любой момент могут быть «экспроприированы».

Правоприменительная практика указа № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» свидетельствует о том, что данный нормативный документ все больше становиться инструментом экономических репрессий в государстве, пишет автор издания «Белрынок» Александр Жук.

Бесправный «лжепредприниматель»

Перманентность экономических кризисов в Беларуси, сопровождающихся периодическими проблемами с формированием бюджета, заставила власти выработать действенный инструмент, позволяющий стабильно привлекать дополнительные доходы в бюджет. Таким инструментом был выбран указ № 488, который направлен на установление единого порядка налогообложения предприятий, уклоняющиеся от уплаты налогов.

С социальной точки зрения указом № 488 был выбран наиболее правильный объект наказания – это субъект предпринимательства, сознательно уклоняющийся от уплаты налогов. В обиходе данных субъектов хозяйствования стали называть лжепредпринимателями.

Лжепредприниматель не вызывает сочувствия у общества и судов, так как по факту неуплаты налогов является злостным нарушителем законодательства, а значит, к нему могут быть применены иные, отличные от применяемых для добросовестного бизнеса, методы и способы проверки и сбора доказательств. Фактически лжепредпринимателя можно лишить отдельных прав, установленных для всего белорусского бизнеса, если это необходимо для привлечения дополнительных поступлений в бюджет.

Именно такой логикой стали руководствоваться отдельные сотрудники контролирующих органов, когда начали реализовывать на практике положения указа № 488.

Опрос – основа доказательства

Любое экономическое правонарушение в Беларуси основывается на акте проверки. Поэтому от того, каким образом будет составлен акт и зависит результат рассмотрения деятельности проверяемого субъекта хозяйствования. В этой связи бизнесу необходимо понять, что именно на стадии составления и обжалования акта проверки у субъектов предпринимательства имеются наиболее реальные возможности отстоять свои права. В дальнейшем доказать свою правоту в судах и вышестоящих инстанциях практически не возможно.

Правоприменительная практика указа № 488 создала новый вид доказательства экономического правонарушения – это опросы директоров или главных бухгалтеров. В подавляющем большинстве случаев именно опросы должностных лиц предприятия являются основным и единственным аргументом контролеров при вынесении решения о нарушении законодательства.

Но может ли опрос стать единственным доказательством недействительности хозяйственной операции, когда остальные документы свидетельствуют об обратном? Оказывается, может. Если это в интересах бюджета и карьерного роста отдельных чиновников, то вполне можно не проводить встречные проверки, инвентаризацию имущества, проверять таможенные и статистические декларации и другие документы и обстоятельства, доказывающие факт совершения хозяйственной операции.

Для доказательства факта лжепредпринимательства достаточно опроса должностного лица предприятия о том, что он не помнит по прошествии многих лет, ставил ли он подпись под конкретным документом или нет. Данный подход не только реализует на практике принцип А. Вышинского «Признание – царица доказательств», но и расширяет границы применения указа № 488.

Особенный указ № 488

В связи с тем, что опрос по факту является основой доказательств по указу № 488, то у контролеров появляется возможность «доказать» лжепредпринимательство не только по работающим на момент проверки предприятиям, но и по фактически ликвидированным субъектам хозяйствования. Речь в данном случае идет об ликвидированных контрагентах проверяемого предприятия.

При этом не важно, что данное ликвидированное предприятие является добросовестным и не включено в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Важно, что есть внутреннее убеждение контролера, подтвержденное листом опроса о том, что хозяйственной операции не было и этого вполне достаточно для доказательства виновности любого белорусского субъекта хозяйствования.

Помимо опросов второй правоприменительной особенностью указа № 488 является его обратное действие. То есть его действие распространяется на любые хозяйственные операции вне зависимости от сроков совершения, оформленные первичными учетными документами, не имеющими юридической силы.

Согласно разъяснениям прокуратуры и департамента финансовых расследований, указ № 488 всего лишь «устанавливает единый порядок налогообложения хозяйственных операций, оформленных не имеющими юридической силы первичными учетными документами», а значит, по мнению контролеров, не ухудшает положение белорусских субъектов хозяйствования.

То есть для белорусских чиновников введение двукратного начисления НДС по приобретению товаров или двукратного начисления налога на прибыль по реализации товаров, чего не было до 1 января 2013 года — момента принятия указа № 488, не является ухудшением положения белорусского бизнеса. Для белорусских чиновников дополнительные штрафы и наказания, а точнее установление их единообразного порядка, является улучшением условий ведения бизнеса. При этом, по факту можно игнорировать Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и Законом «О нормативно-правовых актах Республики Беларусь», устанавливающих прямой запрет на обратную силу нормативных документов.

Современная правоприменительная практика указа № 488 выявляет два важных долгосрочных для экономики Беларуси последствия. Во-первых, бизнес, работающий в Беларуси, должен понимать, что положения указа № 488 могут быть применены к любому субъекту хозяйствования, уплачивающему НДС и налог на прибыль. При этом временные рамки и добросовестность самого субъекта хозяйствования и его контрагентов не имеют значения. Последнее должны понимать, например, резиденты Парка высоких технологий, которые, несмотря на все предоставленные им декретом № 8 льготы, все равно являются плательщиком НДС и налога на прибыль. Если у бюджета и дальше будут существенные проблемы, то очередными донорами бюджета могут стать и резиденты ПВТ.

Во-вторых, сложившаяся правоприменительная практика по указу № 488 подрывает экономическую безопасность Беларуси. Любое несправедливо принятое решение в отношении добросовестного бизнеса служит на пользу только карьерному росту отдельных чиновников контролирующих органов, но не экономике Беларуси. Разовые доначисления в бюджет по указу № 488 не могут компенсировать долгосрочные потери бюджета и экономики от ликвидации предприятий и сокращение количества рабочих мест. При этом наносится ущерб инвестиционной репутации Беларуси, как стране, в которой интересы бюджета важнее законности и презумпции добросовестности субъектов хозяйствования.