Пора нам всем бойкотировать Александрийские вакханалии

Пора нам всем бойкотировать Александрийские вакханалии5
- Владимир Шанцев
- 26.06.2018, 10:20
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Купалье в Литве. А что у нас?
Йонинес – это литовский фольклорный праздник, у нас такой называется Купалье.
Йонинес – это конкурс венков, национальные литовские костюмы, танцы, блюда литовской кухни. Это-душевный народный праздник.
А что у нас? Александрия приглашает "друзей". А потом чопорные чиновники в первом ряду, а не со всеми, вручение грамот, и Лукашенко со своим семейством. А потом ему докладывают, что собралось не менее 100 тысяч человек.
Мы пытались вернуть в Могилеве этот праздник на Святое озеро. Да куда там! Головы послетают!
А, может, пора нам всем бойкотировать эти показушные Александрийские вакханалии, как, впрочем, и все мероприятия с участием Лукашенко? Пусть поймет, как его все в действительности "любят"!
На снимках: Йонинес в местечке Пилиалукис, недалеко от Вильнюса, 23 июня 2018 года.
Владимир Шанцев, ucpb.org