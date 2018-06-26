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Пора нам всем бойкотировать Александрийские вакханалии

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  • Владимир Шанцев
  • 26.06.2018, 10:20
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Купалье в Литве. А что у нас?

Йонинес – это литовский фольклорный праздник, у нас такой называется Купалье.

Йонинес – это конкурс венков, национальные литовские костюмы, танцы, блюда литовской кухни. Это-душевный народный праздник.

А что у нас? Александрия приглашает "друзей". А потом чопорные чиновники в первом ряду, а не со всеми, вручение грамот, и Лукашенко со своим семейством. А потом ему докладывают, что собралось не менее 100 тысяч человек.

Мы пытались вернуть в Могилеве этот праздник на Святое озеро. Да куда там! Головы послетают!

А, может, пора нам всем бойкотировать эти показушные Александрийские вакханалии, как, впрочем, и все мероприятия с участием Лукашенко? Пусть поймет, как его все в действительности "любят"!

На снимках: Йонинес в местечке Пилиалукис, недалеко от Вильнюса, 23 июня 2018 года.

Владимир Шанцев, ucpb.org


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