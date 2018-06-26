Три самых простых способа сделать жизнь ярче 26.06.2018, 10:25

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Для этого даже не понадобятся деньги.

Чтобы провести день хорошо, важно его хорошо начать. А чтобы каждый день был лучше предыдущего – необходимо их разнообразить.

Для этого совсем не обязательно как-то изощряться – просто добавьте в свою повседневность музыку, книги и спорт, пишет segodnya.ua.

Музыка

Какую вы слушаете музыку? Какой жанр вам нравится? Или даже темп? Не хотели бы вы научиться не только слушать, но и создавать творчество? Попробуйте себя. Нужно пробовать, нужно стараться. Взгляните в интернет.

Как творить музыку? Вдохновение, широкий кругозор. Вот то, что поможет вам. Гитара, пианино, это те инструменты, на которых я могу играть. Я играю, я оживаю за счет этого. Сердце тонет в гармонии. Кто не пробовал, тот не поймет.

Покупайте инструмент. Учитесь с помощью книг, видео уроков по интернету. Сделайте свою жизнь разнообразнее. И представьте себе. Вы просыпаетесь, делаете, как обычно все утренние дела: завтрак, зарядка или что-нибудь другое. И перед тем как уйти на работу, в университет или по другим делам, вы садитесь за гитару и играете самую любимую музыку, которая вас утешает и окутывает одеялом спокойствия и настроя на весь день.

Книги

Читаете книги? Или ваш разум уже потонул в виртуальном мире? Бывало, начинаешь читать книгу, но прочитав только половину, начинаешь заниматься другими делами, а после и забыл про ту книгу.

Спорт

Кто хотел бы знать, сколько он проживет? Большинство ответили, что не желают знать этого. Ну а остальные признались, что не против. Допустим вы узнали. Хотели бы это изменить? Наверное, каждому хотелось пожить по дольше. А чтобы это сделать нужно что? Нужно меняться. К тому же в лучшую сторону. Не просиживаться в социальной сети весь ваш день, всю учебу и даже весь уикенд, а поднять свои задницы и бежать.

Бежать до тех пор, пока легкие вам не дадут понять, что устали. Продлить жизнь и тем более ее разнообразить можно с тем, с кем вы должны познакомиться. Это будет ваш новый друг — спорт.

Если вы одиноки, то спорт развеет ваше одиночество. Если вы обижены на кого-то или злитесь, то спорт снимет стресс, как и друг.