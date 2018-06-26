Активист из Калинковичей: Мы одержали маленькую, но победу 26.06.2018, 10:56

Денис Рабенок

Каждый имеет право организовать и провести мирное собрание, чтобы выразить свое мнение по поводу любых проблем.

Активист независимого профсоюза РЭП из Калинковичей Денис Рабенок рассказал гомельской «Весне», почему нужно ходить в суды даже с делами без надежды на восстановление справедливости:

- Моя позиция однозначна: Международный Пакт о гражданских и политических правах гарантирует каждому гражданину Беларуси возможность организовать и провести мирное собрание, чтобы выразить свое мнение по поводу любых проблем в общественной жизни нашей страны. Тем более по такой острой и важной проблеме, как уголовное преследование наших коллег и друзей и вообще вмешательство в дела нашего профсоюза. И все искусственные ограничения, которые введены чиновниками (специальные места для пикетов и обязательные договоры с милицией, больницей и коммунальными службами) - это открытое нарушение государством взятых на себя обязательств и ограничение наших прав.

Активист профсоюза РЭП отметил, что решение суда по делу о запрете пикетов солидарности с профсоюзом, было для него ожидаемым, так как недавно он был наблюдателем на таком же процессе в Мозыре:

- Но, несмотря на скепсис некоторых людей, я считаю, что заниматься такими делами надо. И не только с точки зрения развития гражданского общества, отстаивания своих прав и накопления опыта общения с судебной системой. Но еще и для того, чтобы расширять использование белорусского языка, приучать сотрудников вертикали и всей системы власти к тому, что белорусский язык должен использоваться в их повседневной деятельности.

От заявления в исполком до жалобы в суд Денис Рабенок все делал по-белорусски:

- И сегодня в Калинковичском суде процесс по моей жалобе проходил по-белорусски. Не хочу выставлять себя хвастуном, но за последние годы такого в стенах калинковичского суда точно не было. Поэтому процесс проигран, но маленькая победа все-таки есть.

Денис Рабенок собирается обжаловать последнее постановление в областном суде, чтобы пройти путь белорусских судебных инстанций до конца, и благодарит правового инспектора профсоюза РЭП Леонида Судаленко:

- При всей занятости на других направлениях, Леонид Судаленко занимается и этим очень важным направлением работы, оперативно и профессионально, готовя все необходимые документы.