закрыть
26 июня 2018, вторник, 12:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Активист из Калинковичей: Мы одержали маленькую, но победу

  • 26.06.2018, 10:56
Денис Рабенок

Каждый имеет право организовать и провести мирное собрание, чтобы выразить свое мнение по поводу любых проблем.

Активист независимого профсоюза РЭП из Калинковичей Денис Рабенок рассказал гомельской «Весне», почему нужно ходить в суды даже с делами без надежды на восстановление справедливости:

- Моя позиция однозначна: Международный Пакт о гражданских и политических правах гарантирует каждому гражданину Беларуси возможность организовать и провести мирное собрание, чтобы выразить свое мнение по поводу любых проблем в общественной жизни нашей страны. Тем более по такой острой и важной проблеме, как уголовное преследование наших коллег и друзей и вообще вмешательство в дела нашего профсоюза. И все искусственные ограничения, которые введены чиновниками (специальные места для пикетов и обязательные договоры с милицией, больницей и коммунальными службами) - это открытое нарушение государством взятых на себя обязательств и ограничение наших прав.

Активист профсоюза РЭП отметил, что решение суда по делу о запрете пикетов солидарности с профсоюзом, было для него ожидаемым, так как недавно он был наблюдателем на таком же процессе в Мозыре:

- Но, несмотря на скепсис некоторых людей, я считаю, что заниматься такими делами надо. И не только с точки зрения развития гражданского общества, отстаивания своих прав и накопления опыта общения с судебной системой. Но еще и для того, чтобы расширять использование белорусского языка, приучать сотрудников вертикали и всей системы власти к тому, что белорусский язык должен использоваться в их повседневной деятельности.

От заявления в исполком до жалобы в суд Денис Рабенок все делал по-белорусски:

- И сегодня в Калинковичском суде процесс по моей жалобе проходил по-белорусски. Не хочу выставлять себя хвастуном, но за последние годы такого в стенах калинковичского суда точно не было. Поэтому процесс проигран, но маленькая победа все-таки есть.

Денис Рабенок собирается обжаловать последнее постановление в областном суде, чтобы пройти путь белорусских судебных инстанций до конца, и благодарит правового инспектора профсоюза РЭП Леонида Судаленко:

- При всей занятости на других направлениях, Леонид Судаленко занимается и этим очень важным направлением работы, оперативно и профессионально, готовя все необходимые документы.


популярное за неделю

Мнение

Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские
Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские Павел Казарин
Штирлициада
Штирлициада Аркадий Бабченко
Комиссары в пыльных шлемах
Комиссары в пыльных шлемах Ирина Халип
Ничего себе, должок!
Ничего себе, должок! Владимир Халип